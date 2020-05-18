【培育樹藝生力軍】THEi開辦園藝樹藝及園境管理學位課程 投身專業快人一步

▲ THEi園藝樹藝及園境管理課程畢業生陳佩思（Patcy） (左)、張浩博士(右)

樹木管理講求專業樹藝知識與技術，透過持續且有系統的監測及妥善專業的保養，才能減低樹木因倒塌導致的財產損失，甚至人命傷亡。據估計，現時全港樹木共逾200萬棵，但擁有專業資格的樹藝師只有千餘人，相關專業人才供不應求。有見及此，香港高等教育科技學院（THEi）於5年前開辦全港首個樹藝相關學士學位課程，為求才若渴的樹藝界培育年輕人才，去年剛畢業的陳佩思（Patcy）正是其中一員。

自小熱愛大自然的Patcy，4年前就讀樹木管理副學士課程時開始接觸攀樹活動，自此便與樹藝結下不解緣，除經常參與攀樹比賽外，她亦積極擔任義工，在本港及海外推廣攀樹活動。「有別於其他運動，攀樹是一種與植物生命結連的活動，過程中會感受到樹木一年四季的不同變化，一邊欣賞大自然一邊鍛煉體能，別具意義。」

▲ Patcy熱愛攀樹活動，曾於攀樹比賽中獲獎。

隨着對攀樹的興趣愈來愈濃厚，Patcy想成為「樹藝師」的志向更趨堅定，化興趣為終生事業。修畢樹木管理副學位後，她選擇入讀THEi三年級學士學位銜接課程。「THEi的課程專業務實，而且涉獵範疇廣泛。學院除了安排實習予同學實踐所學，更會邀請業界專家及學者到校分享樹藝管理知識，讓我們更貼近業界的最新發展動向。」Patcy說，課程讓她學習不到不同植物管理的知識技巧以至掌握樹木風險評估的實際操作、植物病理學、可持續園境發展和環境保育等，對將來投身行業甚有幫助。

Patcy現於私人機構任職助理園藝監督（Assistant Horticulture Inspector），負責勘探斜坡樹木及協助上司進行風險評估，累積一定的工作經驗後，將考取國際樹木學會（ISA）「註冊樹藝師」專業資格。同時，為了進一步提升專業發展，她也有意於日後考取「註冊攀樹師」的專業資格。

▲ Patcy認為女性擔任樹藝師，並不比男性「輸蝕」。

▲ Patcy的上司程偉(左)表示，機構樂意聘請更多如Patcy般具備專業知識及工作熱誠的畢業生。

面對以往以男性主導的樹藝行業，Patcy認為專業器材和技術已大大減輕了對體力的要求，「儘管工作有時也需面對惡劣天氣，不過只要對樹木工作有熱誠，無論男女也能勝任。」相反，她認為女性一般處事細心，善於溝通，加上身段較柔軟靈活，在樹藝行業反而更具優勢。Patcy的上司程偉則指出，樹藝行業極需年青新血加入，而機構亦樂意聘請更多如Patcy這種既具備專業知識又對行業充滿熱誠的畢業生。

THEi環境及設計學院環境學系副教授張浩博士表示，本港園藝行業發展已久，惟外界對行業卻普遍認知不足，甚至會誤解「園藝師」為花王，導致業界多年來一直面對人手不足、青黃不接問題。

▲ 課程涵蓋樹藝管理，課堂上會教授如何利用最新儀器協助檢查樹木。

「隨着市民對綠化環境要求提高，近年不少私人屋苑或物業管理公司都開設園境管理職位，在僧多粥少的情況下，業界更是求才若渴。」張博士補充指，去年政府宣布投放2億元設立城市林務發展基金，又為業界制定《能力標準說明》，以提升樹藝及園藝從業員的專業水平，預見行業發展將更具認受性及趨向專業化，前景甚為理想。」

事實上，園藝樹藝及園境課程的畢業生不乏就業機會，張博士指出「課程去年畢業生就業率達100%。」畢業生可根據個人興趣選擇於政府機構、主題公園、高爾夫球會、園藝樹藝公司、地產發展商等公私營機構擔任園藝或園境項目經理、園藝或樹木專家、樹藝師、樹木風險評估員或教育工作者等，就業出路多元。

▲ THEi課程着重理論與實踐兼備，助同學全面掌握園藝及樹藝管理、園境建設及維護等專業知識。

THEi「園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士」*課程，主要涵蓋植物科學及樹木管理範疇，包括植物辨識、植物病理學、植物昆蟲學、樹木風險管理、樹木保育、草坪管理、有機種植等單元，期望學生能全面掌握園藝及樹藝管理、園境建設及維護等知識，以應對日後工作的實際需要。

課程已獲納入政府「指定專業/界別課程資助計劃」 (SSSDP)，有意報讀的中六同學可循聯招(JUPAS)改選，合資格同學每年可獲港幣42,800元學費資助1；另外，副學士及高級文憑畢業生亦可直接報名入讀三年級課程，合資格的同學每年可獲港幣32,100元政府學費資助2。

THEi「園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士」*學士學位課程

按此了解更多課程資料

查詢﹕3890 8323（環境及設計學院）

如欲了解更多 THEi 課程資訊，歡迎參加VTC選科策略資訊日。

*由2020/21學年起採用新課程名稱。在2020/21學年之前，課程名稱為「園藝及園境管理(榮譽)文學士」

1在「指定專業/界別課程資助計劃」下錄取的學生將每年獲發學費資助。資助金額會在相關課程的正常修業期內(即4年)發放。只有本地學生能獲發SSSDP學費資助。

2有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss。

(資料由客戶提供)