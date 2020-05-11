【求才若渴】THEi園藝及園境管理課程 為樹藝注入生力軍 

▲ (左) 園藝及園境管理課程畢業生Pesi、(右)張浩博士

樹木管理講求專業知識與技術，唯有妥善的保養及監測工作，才能減低樹木倒塌所導致的財產損失，甚至人命傷亡。據估計，現時全港樹木共逾200萬棵，但擁有專業資格的樹藝師卻只有千餘人，相關人才一直供不應求。5年前，香港高等教育科技學院（THEi）開辦全港首個「園藝及園境管理（榮譽）文學士」課程，為求才若渴的業界培育年輕生力軍，去年剛畢業的Pesi正是其中一員。

自小熱愛大自然的Pesi，3年前就讀樹木管理副學士課程時開始接觸攀樹活動，自此便與樹藝結下不解緣，除經常參與攀樹比賽外，她亦積極擔任義工，在本港、內地、台灣和美國推廣攀樹活動。「有別於其他運動，攀樹是一種與植物生命結連的活動，過程中會感受到樹木一年四季的不同變化，能夠一邊欣賞大自然一邊鍛煉體能，別具意義。」

▲ Pesi熱愛攀樹活動，曾於女子攀樹比賽中贏得季軍。

隨着對攀樹的興趣愈來愈濃厚，Pesi要成為樹藝師的志向愈趨堅定，故修畢副學士課程後，她選擇銜接THEi的「園藝及園境管理」學士學位，入讀第3年課程。「THEi的課程涉獵廣泛且務實，提供不少讓我們親身到野外實地考察的機會，更不時安排專家學者如國際樹木學會（ISA）和世界攀樹錦標賽（TCC）的代表分享，讓我們更貼近業界的發展動向。」Pesi說，課程讓她學習到如何辨認不同品種的樹木，以及掌握樹木風險評估的方法，對日後入職甚有幫助。

Pesi現於私人機構任職園藝監督（Assistant Holicultural Inspector），負責勘探斜坡樹木並進行風險評估，計劃累積工作經驗滿1年後，再考取ISA註冊樹藝師資格。雖然Pesi的工作偏向文職性質，職責範疇並不包括剪枝或鋸樹，但為了進一步提升專業發展，她也有意在累積18個月工作經驗後考取註冊攀樹師專業資格。

▲ Pesi認為女性擔任樹藝師，並不比男性輸蝕。

▲ Pesi的上司程偉(左)表示，機構樂意聘請更多如Pesi這種既具備專業知識又對行業充滿熱情的畢業生。

面對陽盛陰衰的工作環境，Pesi並不覺得身為女性在體力勞動的工作上會較為輸蝕，「在器材和技術的輔助下，我們的工作不算太辛苦，其實只要對樹藝有熱誠和喜愛戶外工作，無論男女也能勝任。」相反，她認為女性一般處事細心，善於溝通，加上身體柔軟且靈活，反而在樹藝行業更具優勢。Pesi的上司程偉則指出，樹藝行業極需年輕新血加入，而機構亦樂意聘請更多如Pesi這種既具備專業知識又對行業充滿熱情的畢業生。

THEi環境及設計學院環境學系副教授張浩博士表示，本港園藝行業發展已久，惟外界對行業卻普遍認知不足，甚至會誤解園藝師為花王，甚至園丁，導致業界多年來一直面對人手不足、青黃不接問題。

▲ 香港高等教育科技學院（THEi）環境及設計學院環境學系副教授張浩博士表示，業界一直求才若渴，畢業生不乏就業機會。

「隨着市民對綠化環境要求提高，近年不少私人屋苑或物業管理公司都開設園境管理職位，在僧多粥少的情況下，業界更是求才若渴。」張博士補充指，去年政府宣布投放2億元設立城市林務發展基金，又為業界制定《能力標準說明》，以提升樹藝及園藝從業員的專業水平，預見行業發展將更具認受性及趨向專業化，前景甚為理想。」

事實上，園藝及園境管理課程的畢業生不乏就業機會，張博士指出「課程去年畢業生就業率為95%以上，起薪點可觀。」畢業生可根據個人興趣選擇於政府機構、主題公園、高爾夫球會、園藝樹藝公司、地產發展商、等企業任職，擔任園藝或園境項目經理、園藝或樹木專家、樹藝師、樹木風險評估員或教育工作者等等，出路甚為多元化。

▲ 課程着重理論與實踐兼備，全面掌握園藝及樹藝管理、園境建設及維護等知識。

THEi「園藝及園境管理（榮譽）文學士」課程重視理論與實踐兼備，主要涵蓋植物科學及樹木管理範疇，包括植物辨識、植物病理學、植物昆蟲學、樹木風險管理、樹木保育、草坪管理、有機種植等單元，期望學生能全面掌握園藝及樹藝管理、園境建設及維護等知識，以應對日後工作的實際需要。

課程獲納入政府「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)，有意報讀的中六同學可循聯招(JUPAS)報名，入讀此SSSDP課程的同學每年可獲港幣42,800元學費資助 1 ；另外，副學士及高級文憑畢業生亦可直接報名入讀三年級課程，同學每年可獲港幣32,100元政府學費資助 2 。

THEi「園藝及園境管理（榮譽）文學士」學士學位課程

網站﹕https://thei.edu.hk/tc/programme/environment/bachelor-of-arts-honours-in-horticulture-and-landscape-management/

查詢﹕3890 8323（環境及設計學院）

1 在「指定專業/界別課程資助計劃」下錄取的學生將每年獲發學費資助。資助金額會在相關課程的正常修業期內(即4年)發放。只有本地學生能獲發SSSDP學費資助。

2 有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss

(資料由客戶提供)