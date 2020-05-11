政府強烈呼籲未成年人士遠離高風險示威及採訪活動

▲ 政府呼籲未成年人士應遠離高風險的示威活動。（資料圖片）

就昨日（10日）有未成年人士聲稱在尖沙咀的示威活動中進行採訪，政府發言人今日（11日）表示深表關注，強烈呼籲未成年人士應遠離高風險的示威活動，並應停止參與任何在示威現場的採訪活動。

發言人表示，未成年人士容易被人影響而以身試法或進行高風險的活動，家長、學校和老師有責任保障孩子及學生的人身安全及福祉，提醒他們切勿出席或參與近月往往演變成暴力衝突的示威活動。

發言人認為，未成年人士以學生記者身分在示威現場進行採訪，是極為危險的行為，試想想一名12、13歲的小朋友，實難應付複雜多變的情況；對於有組織安排年幼學生作義務採訪，政府感到十分憂慮，這實屬置孩子的安危於不顧，是極度不負責任的行為。

至於昨日在尖沙咀的示威活動中，一名12歲男童及一名16歲少女向警方報稱為記者，在現場進行義務採訪，警方考慮到2名未成年人士的安全，故將他們帶返警署，沒有作出拘捕。警方隨後聯絡其監護人接回他們，兩名未成年人士的監護人亦了解他們被帶返警署的原因。

發言人強調，近日多區又再出現示威及暴力衝突，年輕人入世未深，容易被人煽動而犯罪。他們未必知道犯法的嚴重後果，政府有責任提醒未成年人士切勿參與其中，以免前途盡毀，社會亦必須杜絕歪風，全力遏止暴力。

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責任編輯：吳卓峰