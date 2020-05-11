【朱智賢出軌】朱智賢潛水兩周後首度更新IG 發文自勉疑為出雪櫃鋪路
娛樂 17:27 2020/05/11
4月底，朱智賢被爆背「緋聞男友」謝東閔出軌，與已有孕妻的人夫黎振燁搭上，引起全城嘩然。事後，朱智賢與謝東閔一同開記者會見傳媒。而黎振燁亦獲太太原諒，事件總算平息。
有傳朱智賢被TVB停工14天，之後復工。「潛水」約兩周的朱智賢，即在今日（5月11日）在IG story發文，貼出勵志英文金句，似乎為自我打氣。
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朱智賢：安然讓風浪過去
朱智賢於社交網轉貼一個發文，文中寫道：「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.」
意思是指不要強行試圖平息風浪，讓自己鎮定面對，才能安然讓風浪過去。
黎振燁朱智賢形象破產
上月27日有傳媒驚爆黎振燁背妻跟謝東閔緋聞女友朱智賢車廂幽會，朱智賢被拍到坐在黎振燁車上，把車子停泊在山路旁私會，二更一同吃兩個蛋糕。
事後朱智賢開記招交代表示，因為拍劇與黎振燁合演情侶，因為入戲太深未能抽離角色導致不倫戀。
至於黎振燁攜妻受訪稱，與朱智賢是霧水緣，並在言語間暗示由女方作主動。不過其言論一出，即被謝東閔發文鬧爆，指黎振燁講大話。
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撰文 : TOPick柴犬出動