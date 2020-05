【朱智賢出軌】朱智賢潛水兩周後首度更新IG　發文自勉疑為出雪櫃鋪路

▲ 朱智賢偷食事件後首在個人IG發文。

4月底,朱智賢被爆背「緋聞男友」謝東閔出軌,與已有孕妻的人夫黎振燁搭上,引起全城嘩然。事後,朱智賢與謝東閔一同開記者會見傳媒。而黎振燁亦獲太太原諒,事件總算平息。

有傳朱智賢被TVB停工14天,之後復工。「潛水」約兩周的朱智賢,即在今日(5月11日)在IG story發文,貼出勵志英文金句,似乎為自我打氣。

▲ 朱智賢跟謝東閔早前一起舉行記招交代事件。

朱智賢:安然讓風浪過去

朱智賢於社交網轉貼一個發文,文中寫道:「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.」

意思是指不要強行試圖平息風浪,讓自己鎮定面對,才能安然讓風浪過去。

▲ 謝東閔與朱智賢自2017年起便交往。(東星圖片)

黎振燁朱智賢形象破產

上月27日有傳媒驚爆黎振燁背妻跟謝東閔緋聞女友朱智賢車廂幽會,朱智賢被拍到坐在黎振燁車上,把車子停泊在山路旁私會,二更一同吃兩個蛋糕。

事後朱智賢開記招交代表示,因為拍劇與黎振燁合演情侶,因為入戲太深未能抽離角色導致不倫戀。

至於黎振燁攜妻受訪稱,與朱智賢是霧水緣,並在言語間暗示由女方作主動。不過其言論一出,即被謝東閔發文鬧爆,指黎振燁講大話。

