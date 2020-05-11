內會混戰陳志全稱遭郭偉強拖行觸及舊患　眾籌100萬提私人檢控

▲ 立法會內務委員會上周五爆發衝突，多名民主派議員不滿現任主席、民建聯李慧琼主持會議，與建制派議員與保安發生肢體碰撞。（陳國峰攝）

立法會內務委員會上周五（8日）爆發衝突，多名民主派議員不滿現任主席、民建聯李慧琼主持會議，與建制派議員與保安發生肢體碰撞，情況一度混亂。民主黨尹兆堅及人民力量陳志全於衝突中受傷，其中陳志全遭工聯會議員郭偉強拖行倒地。陳志全今日（11日）到灣仔警察總部報案，並表示之前到醫院檢查做磁力共振，醫生診斷他的新傷觸動舊患，腰椎間盤突出，現時要食消炎止痛藥。

陳志全稱，不滿事發至今警方未有任何行動，對警方如何跟進案件不存厚望，因此會同步向郭偉强提出私人檢控，本周啟動眾籌平台募集資金，目標金額為100萬元；若警方主動採取行動調查，他會捐出所得款項。

另外，民主黨尹兆堅今日亦表示，內會期間被人推撞跌倒在地上，並弄傷其腰部舊患，現需戴腰封，以避免傷勢惡化。警方刑事偵緝隊當晚已聯絡他今傍晚錄口供，希望警方秉公辦理，否則不排除提出私人檢控。

他又點名民建聯黃定光及建制派何君堯，批評兩人多次用手肘撞他的胸口，認為對方刻意襲擊，一定追究到底。

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責任編輯：莫稼浩