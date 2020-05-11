【屯門公園再淪陷】屯門大媽轉型不再賣唱　賣水收200元任由伯伯摸臀部

▲ 包門公園大媽被揭在疫情下「轉型」，以賣水之名，吸引大批年長的伯伯付費「摸手仔」。

屯門公園大媽勁歌熱舞的擾民現象，早前引起社會廣泛關注，令賣唱亂舞大媽暫時收斂。不過有市民近日發現，這批大媽竟在疫情下「轉型」，以賣水之名，吸引大批年長的伯伯付費「摸手仔」。

據「SCN 新聞網」近日接獲市民報料指，屯門公園近日每天都有十多名大媽手拖一喼喼的啤酒及蒸餾水到場，向現場的伯伯兜售，收費20蚊至200蚊。不過，這批大媽並非單純的賣啤酒及蒸餾水，大媽在伯伯付款後更容許他們摸手腳，甚至胸部及臀部等部位。

此外，有市民拍攝現場情況期間，更有一位自稱為大媽父親的戴眼鏡大叔出面護航，另有相信已付款「買水」，手持拐杖的伯伯企圖攻擊拍攝市民。

屯門公園大媽唱歌噪音擾民問題持續10年

據早前報道，大媽在屯門公園賣唱的現象已經擾民多年，有網民去年7月曾發起行動，到屯門公園驅趕賣唱性感大媽，還公園一個清靜。據運動負責人當時指，屯門公園大媽唱歌噪音擾民問題已持續10年，康文署一直沒有解決問題。

屯門區議會去年7月9日舉行會議，民主派和建制派的區議員聯成一線、通過取消屯門公園「自娛區」，要求政府部門加強執法。康文署代表指出，會考慮使用《規例》賦予職員的權力，驅逐違規人士，此舉才令賣唱亂舞大媽暫時有所收斂。

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責任編輯:王俊賢