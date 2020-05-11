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Uber業務受疫情重挫　CEO宣布裁員兼放棄底薪

職場 17:49 2020/05/11

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

上週美國共享汽車平台Uber宣佈裁員，其行政總裁Dara Khosrowshahi亦表示放棄今年內底薪。

新冠肺炎疫情導致全球經濟衰退，早前多國政府採取限制措施，大眾因而減少出外，汽車共享平台面臨經營困境。上週美國共享汽車平台Uber宣佈裁員，其行政總裁Dara Khosrowshahi亦表示放棄今年內底薪。

據外媒《CNBC》報道，近期Uber的載客量急速下降，全球訂單量更大跌8成，司機收入大幅減少。為削減營運成本，公司宣布裁去3,700名員工，佔公司總員工人數的14%。另外，Uber將會永久關閉旗下180間司機服務中心，佔目前總數的40%。

Uber 行政總裁Dara Khosrowshahi於聲明中表示，公司希望在疫情中快速部署，但會尊重並支持每一位員工。他指出，是次裁員計劃，Uber需花費2,000萬美元（約1.5億港元）的員工遣散費及相關費用。

他亦宣布，自己將不會領取今年內剩下的基本薪金，不過，目前他的收入主要來自獎金及股票，底薪只占收入一部分，去年其底薪為100萬美元（約775萬港元）。報道指出，他將會進一步制定削減成本的計劃，會在未來2周內向員工公佈最終決定。

受新冠肺炎疫情影響，汽車共享服務公司的業務大受打擊。其中，Uber的競爭對手Lyft亦已宣佈，將會裁去17%員工，並採取減薪及要求員工放無薪假等措施。

責任編輯：李寶如

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