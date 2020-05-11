反修例首暴動案開審　控方指夫婦與女生身處位置顯示參與暴動

▲ 案件於區域法院開審。（資料圖片）

7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，夫婦另被控無牌管有無線電通訊器具罪，案件今（11日）於區域法院開審，為反修例事件中首宗開審的暴動案。控方開案陳詞指，案發當日涉案夫婦嘗試逃跑，其後於西源里與17歲女被告會合，並嘗試跨過鐵絲網逃走，但被警方制服，又指雖沒有直接證據，但3人逃走及案發時身處位置顯示3人參與暴動；聆訊明續。

3名被告夫婦湯偉雄（38歲）及杜依蘭（41歲），與現年17歲女生，3人否認1項暴動罪，夫婦另否認2項無牌管有無線電通訊器具罪。

▲ 被告夫婦湯偉雄（38歲）及杜依蘭（41歲）否認暴動等罪。（陳國峰攝）

控罪指，3名被告於2019年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。首兩被告另控於同日在西源里非以通訊事務管理局批給的適當牌照行事，而管有1套無線電收發器。

控方開案陳詞指，有人於案發當日在遮打花園發起集合遊行，惟當日的遊行未獲不反對通知書。下午約3時，有參與集會的公眾人士沿德輔道西向中聯辦方向行走，警方於下午4時佈下防線，有示威者於5時20分用鐵欄杆製成路障放置於馬路上，雙方一度對峙。警方於傍晚7時沿德輔道西向東推進，有示威者向警方防線投擲磚頭及鐵通等雜物，警方發出數次警告後施放催淚彈。

控方指，警方其後稍停後繼續向東推進，示威者開始後退，沿奇靈里逃逸，經過一條後巷，進入西源里。根據閉路電視，首被告及次告在逃往西源里後，與第3被告會合，其後警員趕到，首被嘗試阻撓警員，而次被告及第3被告則嘗試跨越西源里盡頭的鐵絲網，次被告在跨越前被警員制服，而第3被告雖然跨過鐵絲網，但遭警員喝阻，第3被告再次翻越鐵絲網回到西源里，其後被捕。3人被搜出防毒面具、生理鹽水及手套等物品，另外首兩被告各被搜出1套無線電收發器；控方又播放部分案發當日的錄影片段。

控方指，雖然沒有直接證據證明3人在暴動中的行為，因此定罪須倚賴法庭推斷，但控方倚賴3人逃避警方的行為、案發時身處逃跑路線、以及3人身上裝備，去確立3人參與當日暴動，而3人當日身處現場亦鼓勵了他人干犯暴動罪，第3被告亦在警誡下作出招認。控方又指，即使最終法庭裁定暴動罪不成立，法庭亦須考慮交替控罪、即非法集結罪。

第3被告的代表律師於庭上提出，將對第3被告的招認作爭議。另外，辯方亦指出，有控方證人的供詞中指出，有多名特別戰術小隊成員進入到西源里，而辯方亦從錄影片段中看到超過10名小隊成員，惟控方現時的證人列表中，卻只有4名小隊成員，包括小隊指揮官以及拘捕3名被告的小隊成員，辯方遂要求披露其餘小隊成員身分及其警員記事冊。經商討後，控方決定向辯方披露當日進到西源里的小隊成員身份；聆訊明續。

記者：王仁昌