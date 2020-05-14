【食用安全】 激素過多可致癌不育性早熟　醫生：攝取過量雌激素有如食避孕藥

▲ 港怡醫院內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指出，體內激素過多，會增加患癌和肥胖風險。

雞蛋雞翼是港人日常食材，幾乎每天都有機會食到。但這些食物是否存有過量激素，向來備受市民關注。港怡醫院內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指出，體內激素過多，會增加患癌和肥胖風險。而女性攝取過量雌激素，更有如「食避孕藥」，會大大減低生育能力。

激素又稱為荷爾蒙，與肉食有關的激素主要有3種，分別是「皮質醇」、「生長激素」及「雌激素」。袁美欣醫生解釋，人體會自行分泌天然激素，使人的血糖和血壓維持正常水平，並維持肌肉量，對生長、發育和生殖等起著重要協調作用。

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然而，袁醫生表示，當人體激素過多，「皮質醇」就會令血糖和血壓水平增高，從而增加肥胖風險。「生長激素」亦會促進細胞增長，增加患癌風險。至於「雌激素」更會影響生育：

攝取過量「雌激素」則有如食避孕藥，減低女性排卵以至生育能力。男性體內雌激素過多，亦會導致胸部變大，出現胸口女性化情況。

大量進食含激素肉類才會攝取過量

有許多人擔心吃太多雞翼會導致性早熟，袁醫生指現時世界上大部分地方，已禁止使用激素飼養禽畜。而即使進食了含激素肉類，亦需大量進食才會攝取過量。她以外國研究舉例，市民要每日進食150塊注射人造激素的牛扒，才會攝取過量生長激素。

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對於坊間一直流傳雞翼、雞頸是注射激素的高危位置，她回應稱只屬謠言。原因是當人造激素進入雞隻後，會經血管傳遍體內，因此無論是進食雞翼、雞胸肉或雞脾，風險都相若。市民無從稽考，最好仍是向受政府認可的食物供應商購買雞翼。

豆類食物雌激素含量偏低

至於含天然植物性雌激素的豆類食物，如腐皮、豆腐、豆漿等，袁醫生指雌激素含量偏低，要每日飲10幾公升豆漿，才可能會對身體有影響。

註冊營養師陳穎心曾受訪表示，未有研究指出，黃豆與乳癌形成有直接關係，反而是黃豆中含有的異黃酮，經消化後，會對人體內雌激素起緩和作用，令雌激素不會過度活躍，從而減低患癌風險。

根據世界衛生組織及聯合國環境保護署，過量攝入雌激素或會引起多種癌症、不孕不育、性早熟、肥胖及二型糖尿病等代謝疾病。TOPick早前就委托了「水中銀」，為市面上12款雞蛋樣本進行類雌激素檢測，詳見【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣