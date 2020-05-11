東北發展3安老院舍月底前清拆　院友入稟申覆核擱置決定

▲ 申請人丘龍生（右）今到高等法院入稟申請司法覆核。（林育慧攝）

石仔嶺花園被納入東北規劃發展計劃下須被清拆，當中有15間安老院舍須搬遷，影響約900名長者院友。其中第一期涉及3間院舍清拆計劃將於今年6月底進行，150名院友須搬遷。其中一名院友就此今（11日）入稟高等法院申請司法覆核，質疑政府曾向立法會提及會進行無縫交接的搬遷安排，惟作為搬遷安置大樓於3年後才落成，令院友須調遷到其他院舍，遂入稟求法庭頒令擱置搬遷之決定。

申請人丘龍生，答辯人為勞工及福利局局長羅致光。申請人於入稟狀要求，答辯人的政府部門履行義務，要求攔置發展局於今年6月30日進行第一期清泝石仔嶺花園的工程，並要求推翻社署要求申請人於今年6月底前搬遷及清拆院舍的決定，履行無縫交接的承諾，並要求將負責東北規劃發展決策的發展局局長列為有利害關係一方。

丘龍生今到高院入稟前表示，不滿政府忽視院友「先安置，後清拆」的要求，並無視目前抗疫期的搬遷困難，強於今年6月30日進行第一期清拆計劃，涉及3間院舍共約150名院友。丘表示於現時疫情下，將長者院友搬到其他未清拆院舍，擠迫情況猶如迫「沙甸魚」。

丘要求法庭頒令政府擱置發展局將石仔嶺第一期清拆的佔地面積納入2020年賣地表計劃，並停止石仔嶺第一期清拆工程，待新綜合服務大樓於2023年落成後，以發展重置方式安排所有院舍內員工及院友搬入新大樓。

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記者：林育慧