【養顏恩物】火龍果有助抗氧化降血糖　營養師拆解紅肉白肉大不同

▲ 火龍果有助抗氧化降血糖，營養師拆解紅肉白肉大不同。

火龍果營養價豐富，含有多種維他命和礦物質，不但有益健康，亦是護膚美顔恩物。火龍果分為紅肉和白肉兩個品種，營養價值各有不同。紅肉火龍果抗氧化功效更佳，白肉火龍果的膳食纖維則較高，TOPick找來註冊營養師劉惠汶（Vivien）拆解兩款火龍果適合人士。

紅肉含甜菜紅素有助抗氧化

Vivien曾接受TOPick訪問時表示，火龍果富合鉀質，有助身體排走多餘的鈉，具降血壓和去水腫的功效，但紅肉和白肉兩種火龍果的營養價值稍有不同。

其中紅肉火龍果在抗氧化的能力上，比白肉火龍果較為優勝。紅肉火龍果的紅色是來自甜菜紅素，是抗氧化的營養素，有助延緩衰老、抗氧化。

白肉多膳食纖維促進排便

另外，火龍果膳食纖維含量高，再加上果肉的籽，具有促進腸胃蠕動的效果。以每100克計算，白肉火龍果含1.7克的膳食纖維，而紅肉火龍果則含1.3克膳食纖維。

成年人每日所需25克膳食纖維，平均一個火龍果能提供6至7克的膳食纖維，已接近每日所需的3分之1。所以對於便秘人士來說，白肉火龍果是較佳的選擇。

一個相等於一碗飯的熱量

Vivien提醒，每個火龍果的熱量約為210至240卡路里，大概相等於一碗飯的熱量（約200卡路里）。她續指，紅肉和白肉熱量相若，但由於紅肉火龍果一般較白肉重，所以若按每顆紅肉火龍果計算，紅肉的卡路里會較高。

果欄老闆分享選購小貼士

油麻地果欄欄之選老闆Ivan向TOPick表示，紅肉火龍果多來自越南、馬來西亞、台灣，味道較甜，至於口感方面，越南產的紅肉火龍果較硬，售價約為$20至$30一個。而白肉火龍果的主要產地同樣是越南，價錢則約為$15一個。

以下是幾個選購火龍果的小貼士：

若想保存較長時間，宜選枝葉較青綠的火龍果

避免選購表面出現呈白、黃色圓點的火龍果

購入火龍果後，回家應以報紙包好才放入雪櫃，否則濕氣容易導致火龍果變壞

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責任編輯：羅嘉欣