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兩會提23項建議及提案　民建聯倡加強認識中史及國情

政治 18:03 2020/05/11

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民建聯將在兩會期間提出23項建議及提案。（陳靜儀攝）

全國兩會將於本月舉行，民建聯的人大代表及政協委員將在兩會期間，提出合共23項建議，重點建議加強認識中史及國情。

民建聯主席李慧琼表示，香港去年經歷不平凡的一年，因應情況而提議加強認識中史及國情。她建議，成立專責機構並吸納一定香港專家，加強推廣中國傳統文化，如哲學、中史等，並將內地歷史文物帶到香港展覽，完善香港學校與內地交流學習的長效機制，將參加內地歷史文化交流作為香港學校實踐性教學項目。

李慧琼又建議，在大灣區選址兩個地方，分別是珠海市桂山島及港珠澳大橋南側指定水域，以建造成香港城，每處至少可提供10平方公里未發展用地，能夠提供大量住屋單位，並集商業、專業教育、科研等的新型經濟中心。

全國人大常委譚耀宗表示，最近發現有教師教授中史時出錯，有現實需要加強中史教育，對年青人重要，而且在一國兩制下，應對一國有更多認識，所以希望中史教育做得更好。

民建聯的23項建議中，未有包括《基本法》第23條立法，人大代表葉國謙解釋，23條為中國公民的公民責任，港府有責任立法，相信兩會期間的分組討論中有機會就此表達意見，但到目前為止，未有安排討論此題目。

記者：陳宛彤

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