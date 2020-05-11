新聞行政人員協會：對警員妨礙正常採訪表示極度遺憾

▲ 香港新聞行政人員協會發表聲明，對於昨晚有記者在旺角採訪期間，在現場遭警員粗暴對待，妨礙正常採訪，表示極度遺憾。（資料圖片）

香港新聞行政人員協會發表聲明，對於昨晚（10日）有記者在旺角採訪期間，在現場遭警員粗暴對待，妨礙正常採訪，表示極度遺憾。協會認為，在目前香港正努力對抗疫情下，各方更需要理性、互相尊重，香港才能繼續向前。協會嚴正要求，各方尊重及保障新聞採訪自由，確保香港的核心價值不會受損。

香港新聞行政人員協會亦高度關注，一名12歲初中生昨晚以網上媒體學生記者身份，在尖沙咀突發事件現場出現，表示進行採訪。協會認為，新聞採訪是專業工作，記者必須經過專業培訓才能勝任；社會各界有責任保護未成年學生，在複雜混亂突發事件現場的人身安全，未經培訓及未成年初中學生，單獨在這些複雜及危險環境下，並不合適。

此外，香港新聞行政人員協會亦呼籲，學校及家長必須首要關注，以及照顧同學及子女的安全，給予適當指導。新聞機構派記者採訪相關社會活動事件時，亦必需提供足夠支援及裝備，確保外出採訪人員的人身安全。

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責任編輯：莫稼浩