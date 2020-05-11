清潔工涉阻差辦公開審　作供警長疑庭外自拍稱照鏡結領帶

▲ 涉案被告何永隆（50歲）否認1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪受審。（楊詠渝攝）

去年8月5日大三罷當天，全港多區有示威，1名五旬清潔工疑因掩護示威者離開而被控阻差辦工，案件今（11日）於九龍城裁判法院開審。涉案指稱被阻撓執行職務的警長今出庭作供前，被指疑似於法院大樓內自拍，警長就此在庭上作供指當時正在結領帶，以手機作鏡而已。裁判官經查問後決定押後裁決；案件明續審。

涉案被告何永隆（50歲）被控於2019年‪8月5日‬在‪深水埗欽州街及長沙灣道‬交界，阻礙執行公務的警長馮耀彤，被告今否認1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪受審。

涉案警長馮耀彤今完成控方主問後，裁判官向控辯雙方指，法庭今午收到通知，指有旁聽市民於早上開庭前，目睹馮於法庭外公眾席疑似以手機自拍，而法庭保安亦曾處理事件。辯方認為應傳召馮及目擊者等人作供查證事件，因為若然馮知法犯法，則會影響其供詞的可信性。而控方則認為根據《簡易程序治罪條例》第7條，任何人若然在法院內拍照，但拍照目標並非法官、陪審團或與訟任何一方的話，即不屬違法，意即即使馮確實有在法院大樓內自拍，亦不構成罪行。

▲ 警長馮耀彤稱今早到庭後才繫上領帶，因此以手機當作鏡子。（楊詠渝攝）

裁判官經考慮後，決定需要為事件展開「案中案」聆訊。馮首先出庭作供稱，他今早到庭後才繫上領帶，因此以手機當作鏡子，照鏡整理儀容，而在法庭保安查問下已證實其手機內沒有相關自拍照。辯方盤問馮時則指出，他作為資深警務人員，理應知道法院內不可拍照，亦最好避嫌，法院內亦有洗手間可供整理儀容，馮同意說法。

法庭保安亦出庭作供，指今午已要求馮出示手機作檢查，並沒有發現所指稱的自拍照。辯方其後傳召聲稱目擊馮疑似自拍的旁聽市民郭思敏出庭作供，郭供稱她看到馮當時的手機畫面「hold住」，若然是照鏡的話，畫面會有動作，但由於畫面「hold住」，因此認為馮當時在自拍。裁判官聽罷供詞後，決定將有關爭議留待案件審結後一併處理。

另外，警長馮耀彤今就案件作供稱，案發當晚他在上址執勤，當時在他右方的人有機會干犯非法集結罪，其間他看到1名年約15至16歲的青年沿著長沙灣道向嘉頓方向前進，並向著馮的方向指罵，馮隨即手指向青年，表示「警察，我要睇你身分證。」馮供稱他懷疑青年涉非法集結，故打算截停搜查青年。

青年隨後停下來往後退，當馮繼續上前期間，被告突然出現在他身前，伸開雙手阻擋他繼續前進，並問他「你做乜嘢？」，隨後高呼「走！走呀！」馮認為當時被告是指示青年離開，並擋著他讓青年可離去，青年其後轉身跑走。馮隨即喝令被告「你行開！」，並與其他同僚將馮帶入封鎖線內，馮供稱因被告當時情緒激動，因此他將被告制服在地上，以索帶手銬反鎖被告及將他帶返警署。

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記者：楊詠渝