【第二母親】女學生難捨小時候「母女情」　網上尋親與失散15年印傭重聚淚崩

▲ 台灣一名高中女學生於網上尋「親」，最終與失散15年的印傭重聚。

昨日（10日）是母親節，除了藉著這個特別日子答謝摰愛的媽媽外，也有人想到細心照顧他們的外傭。台灣一名高中女學生難捨小時候與印傭的「母女情」，因而於網上尋「親」，最終在好心人的幫助下，與失散15年的印傭重聚。

綜合台灣傳媒報道，台灣高三女生許紫涵於4月16日在Facebook發出一則尋人啟事，她分享小時候父母工作忙碌，因此在她未滿1歲時，聘請了印傭Duwi幫忙分擔家務，並照顧他們三兄妹。

印傭用心照顧4年 不辭而別

Duwi在4年來一直悉心照顧她，幫她紮辮、陪她跳繩、帶她去公園玩、偷偷買她最喜歡但父母不讓她吃太多的果醬棉花糖、教她家鄉的語言和歌曲，更送她一隻泰迪熊作為4歲生日禮物，她至今一直保存著。許紫涵視她如第二位母親，

只要是有她在的地方，我就會很安心。

▲ 許紫涵在網上分享小時候的家庭照，幫助尋找外傭Duwi。（相片來源︰許紫涵facebook）

不過，因Duwi的工作合約期滿，必須返回家鄉，為免讓少主傷心，她請紫涵的父母不要告訴她。紫涵知道Duwi走後很傷心，她發現泰迪熊身上放著一件Duwi的衣服，還有一張用中文寫著「我愛你」的紙條。

她沒有Duwi的聯絡方法，就這樣過了15年，她很想尋回Duwi，親自多謝對方的照顧，但她知道不容易。

15年了，在78億人口中找一個人，像是大海撈針，但我想試試看，想努力看看。

【絕世好姐姐】外傭畫出完美香港地圖幫兒子做功課 3孩港媽讚超勁︰多謝姐姐多年付出

好心人助尋人 母親節視像見面

紫涵以中文、印尼文並列的方式向媒體投稿，有媒體報道了她的尋人故事，甚至將她的尋人啟事寫成文章刊出，連印尼媒體也有報道。

她在補習班下課時，接到一名記者的訊息，稱有認識Duwi的讀者留言，當時她已很激動，但一直忍到下課。其後她再收到訊息，一名自稱是Duwi的鄰居傳上照片給她，包括了紫涵舊居的照片。在不少好心人的幫助下，紫涵終於輾轉聯絡到Duwi。

▲ 在母親節當日，許紫涵終於跟外傭Duwi通了視像電話。（相片來源︰許紫涵facebook）

現時住在印尼中爪哇梭羅市的Duwi接受台灣傳媒電話訪問時指，她也很想念紫涵，再見到對方很開心。原來Duwi的名字是Dwi，她當時到紫涵家工作時年僅20歲左右，現在她已結婚，並育有一名7歲的孩子。她當年回到印尼後，又再到台灣桃園的工廠工作了約6年，現時她於梭羅市開雜貨店。

在昨日母親節，紫涵和Duwi通了視像電話。Duwi告訴紫涵「我想你」，令她大哭，Duwi也拿出很多紫涵小時候的照片一起回憶。對紫涵來說，能在母親節跟自己的「第二母親」重聚，實在別具意義。

更多外傭與僱主的報道，即睇︰

【無敵姐姐】外傭做好家頭細務兼愛錫兩女 僱主感恩︰搵到一個好姐姐勝過任何事

【好姐姐系列】外傭勤學廣東話鑽研廚藝愛錫孩子 2孩港媽幸運遇上100分姐姐

【絕世好姐姐】潔癖外傭洗到全屋乾淨企理舊煲立立令 僱主大讚︰好姐姐真係難求

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳