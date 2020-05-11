【新冠肺炎】至今985名患者康復出院　港府研長遠轉介到地區康健中心跟進

▲ 葵青地區康健中心一直提供抗疫社區支援服務。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，已持續第22日本地零感染，至今有1,047宗確診個案，另有1宗疑似病例。醫管局今日再多3名患者出院，累計已有985人出院。港府擬長遠為穩定的康復患者，轉介至地區康健中心接受肺復康及情緒支援等跟進服務，衞生署基層醫療統籌處現正與瑪嘉烈醫院商討可行方案。

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根據食衞局向立法會提交的文件，葵青地區康健中心一直提供抗疫社區支援服務，中心正計劃向穩定的新冠肺炎康復者提供跨專業支援，包括病理學解釋、感染控制、心肺復康、情緒支援、營養補充及藥物諮詢，以至如何重投日常生活等服務。

文件指稱，衞生署轄下基層醫療統籌處現正與瑪嘉烈醫院商討可行方案，長遠如醫生認為患者康復情況穩定，將會轉介至地區康健中心參與計劃。

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另外，因應預料新冠肺炎疫情將一直持續，醫管局，研究逐步恢復部分服務，首階段將恢復非緊急診斷及檢查服務；第二階段擬重為出院病人提供門診及日間服務。而醫管局亦會考慮感染控制、病人及醫護安全等因素，於第三階段恢復住院服務。

文件提及，醫管局將考慮整體醫護人手及防護裝備，並按不同公院實際個別運作需要，逐步決定重開的服務安排。而日後醫管局亦將轉變服務，包括於精神科實行視像診症先導計畫，專職醫療亦透過視像會議提供跟進治療等。

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至於公私營協作計劃，有關文件亦表示，醫管局早前因應疫情擴大現有公私營協作計劃，包括血液透析、放射診斷造影等，並轉介部分剖腹生產孕婦及需照燈的黃疸新生兒，到私家醫院接受服務；同時已就膀胱鏡檢查服務進行招標，稍後開展服務後會逐步轉介受影響患者，到私家醫院接受服務。

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記者：陳正怡