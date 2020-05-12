【美容KOL】葉翠翠四年抱三零走樣　自揭素顏出鏡靠「生仔四寶」保靚樣

▲ 葉翠翠四年抱三產房照驚豔網民，全靠素顏神器「生仔四寶」維持靚樣。

港姐冠軍葉翠翠自離開「娘家」TVB後，除成功轉型成為美容界KOL，還組成家庭誕下三子。翠翠能夠兼顧事業和家庭，同時還長期保持靚樣，即使素顏仍然容光煥發，好比化了妝一樣，全靠翠翠做了「生仔四寶」，讓她能夠數分鐘便能帶著兒子出門口。

現年38歲的葉翠翠，於2005年參選香港小姐成為冠軍，入行後參演過不少劇集，直到2016年與TVB完約後，與丈夫周曉東（Raymond）四年抱三，分別誕下三位「小王子」Jake、Triton和今年二月剖腹生產的幼子。

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▲ 翠翠四年抱三，每次分享產後照都令人驚豔。（Facebook圖片）

葉翠翠生無懼素顏自拍

同時翠翠亦有繼續經營她的事業，在網上轉型成為美容KOL，經常在Facebook開直播分享美容小貼士。

平日見翠翠直播時經常以淡妝甚至素顏示人，已經非常明豔照人，而最令人好奇，是每次她出入產房生完BB之後的自拍，照片中的她絲毫不覺憔悴，還比不少素顏的女星更加有精神。

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▲ 當然翠翠本身皮膚底子好，素顏呈零毛孔狀態。（Facebook圖片）

翠翠分享做靚媽心得

翠翠毫不吝嗇，曾多次在Facebook分享她保持「妝容」的小貼士，就是她經常提及的「生仔三寶」，最近更添了一寶成「生仔四寶」！

所謂「生仔四寶」是方便懷孕媽媽以及多孩媽媽，能夠以極短時間內準備好隨時出門，又能維持美貌外出見人。

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▲ 做了半永久療程後，即使落水也對美貌毫無影響，完全是素顏終極神器。（Facebook圖片）

「生仔四寶」所指四種半永久的化妝技術，包括霧眉、眼線、柔唇以及紋髮際線技巧，前兩項相信已經有許多女士曾經試做過，霧眉能夠為女士填補眉形天生缺陷，或者幫女士打造想要擁有的眉形，平均每次完成療程後，能夠維持約一至兩年的時間。

雖然甚少人會留意女生的眼眉，但其實眉妝對女士面容的精神程度有莫大的影響，飄眉後能夠省卻每天至少十分鐘的時間，又能達到容光滿臉的效果。

▲ 帶妝的翠翠只是加了些許眼妝、眉妝和胭脂，與素顏分別不大。（Facebook圖片）

半永久眼線有別於過往的老舊式紋眼線，現時的半永久眼線雖然只能維持一至兩年，但它是畫於「內眼線」的部份，即睫毛之間的罅隙中，但相對過往的技術比較安全，同時亦不似舊式的紋眼線，時間久了會掉色變藍。

做了這種內眼線後，除省時又能有大眼精神效果，同時亦能避免眼線產品掉落的情況，實在太過方便。

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▲ 翠翠分享新做的髮際線療程。（Facebook圖片）

另一種相對較少人做過的，就是半永久柔唇療程，不少女士氣血運行不夠紅，嘴唇蒼白容易讓人感覺氣息欠佳，柔唇能夠因應女士本來的唇色，再挑選適合的顏色疊加上去，同樣造到省時又不用經常補色的煩惱，而效果能夠維持兩年至四年不等。

最近翠翠亦有分享了她新嘗試的「第四寶」，就是半之久髮際線，女士產後容易面對掉髮問題，於髮際線補上天然顏色感覺自然，達到減齡效果。

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