【銅芯抗疫口罩】郵政局今陸續派CuMask　市民隨即網上放售賣105元

▲ 網上開始有「銅芯抗疫口罩」出售。

港府向全港市民派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask）在5月7日起接受登記，不少市民今日（11日）陸續收到口罩，TOPick記者在下午發現隨即有人將口罩放上拍賣網站轉售圖利，售價由$1至$105不等。

▲ 有網民已在拍賣網轉售銅芯抗疫口罩，售價由1至105元不等。（網上圖片）

記者今（11日）早收到郵差上門派遞郵件，郵件上的左上角貼上「同心抗疫 Together, We fight the Virus!」的貼紙，而中央位置則貼上登記人的姓名及登記的派遞地址。郵件內附一張說明書，解釋其使用方法、清洗方法及注意事項等，印有中英文版本，並列明為「非賣品」，但沒有列明可否轉賣的條文。

【銅芯抗疫口罩】CuMask登記至收到只需4天 記者試戴後感口罩貼面惟較易「走位」

銅芯抗疫口罩是免費派發給每一名香港市民，創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻曾指，口罩每個成本約為30至40港元，當中原材料約佔10元、加工費少於1元，其餘成本主要為貨運費。

CuMask登記為期一個月至6月6日，每名市民可代最多5位親友登記。 創新及科技局局長薛永恒表示， 截至今早8時CuMask已有283萬名市民登記。

登記手續如何？

由6/5(三)7:00am 起 至6/6 (六)，可登入「銅芯抗疫口罩＋™️」 網站 登記

登記 每次最多可登記6人（包括一名18歲以上的主要登記人）

成功登記後，香港郵政會在約2星期內上門派遞口罩

查詢電話：31422313

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記者：陳子謙