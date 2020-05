【銅芯抗疫口罩】郵政局今陸續派CuMask　市民隨即網上放售賣105元

▲ 網上開始有「銅芯抗疫口罩」出售。

港府向全港市民派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」(CuMask)在5月7日起接受登記,不少市民今日(11日)陸續收到口罩,TOPick記者在下午發現隨即有人將口罩放上拍賣網站轉售圖利,售價由$1至$105不等。

記者今(11日)早收到郵差上門派遞郵件,郵件上的左上角貼上「同心抗疫 Together, We fight the Virus!」的貼紙,而中央位置則貼上登記人的姓名及登記的派遞地址。郵件內附一張說明書,解釋其使用方法、清洗方法及注意事項等,印有中英文版本,並列明為「非賣品」,但沒有列明可否轉賣的條文。

銅芯抗疫口罩是免費派發給每一名香港市民,創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻曾指,口罩每個成本約為30至40港元,當中原材料約佔10元、加工費少於1元,其餘成本主要為貨運費。

CuMask登記為期一個月至6月6日,每名市民可代最多5位親友登記。 創新及科技局局長薛永恒表示, 截至今早8時CuMask已有283萬名市民登記。

登記手續如何?

由6/5(三)7:00am 起 至6/6 (六),可登入「銅芯抗疫口罩+™️」 網站 登記

登記 每次最多可登記6人(包括一名18歲以上的主要登記人)

成功登記後,香港郵政會在約2星期內上門派遞口罩

查詢電話:31422313

記者:陳子謙