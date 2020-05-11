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會計界盼「開工」　促兩地商討重啟口岸

政治 19:34 2020/05/11

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

「會計界愛心同盟」執行主席林智遠指出，是時候考慮審慎重啟中港澳三地互通，放寬會計界等專業人士北上工作。

「會計界愛心同盟」執行主席林智遠指出，香港市民、會計界同業的健康至為重要，惟現時已連續22日沒有新增本地感染確診個案，會計界要「保就業」、「保收入」，首先要「開到工」。是時候考慮審慎重啟中港澳三地互通，放寬會計界等專業人士北上工作。

出入境強制隔離政策下，不少會計同業近日不斷向「會計界愛心同盟」反映，連編製財務表這種主要工作，也遇上困難。林智遠建議，不應只是港方單方面開關，港澳地區商務人士應可獲雙向豁免檢疫，促請特區政府亦應盡快與內地磋商，因商務理由進入內地豁免14日隔離，可考慮在廣東省先行先試。

雖然特區政府早前公布，符合香港經濟發展利益、提供專業服務的人士，可獲豁勉強制檢疫。不過，業界至今仍未收到具體申請安排，林智遠擔心，部分中小型會計師事務資源有限，沒有內地分部，急需親身北上進行盤點、核數等工作，「很多事務所反映，出入境強制隔離持續，做不到會計師最基本的工作，停工等如停收入；商界會計師及自僱內地工作會計師，情況更嚴重，現在望天打卦，不能北上，就是手停口停，工作甚至會被人取代。」

林智遠補充︰「會計業界有超過四萬五千會計師、十數萬從業員，部分公司業務及從業員都要來往內地，政府要注意不但上市公司核數師須北上，實際上其他核數師、商界會計師 、自僱內地工作會計師都有需要往返三地，包括在豁免之內。」

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責任編輯：林曉君

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