Skytrax全球最佳機場排名 香港跌至第六歷來最差

▲ 香港國際機場於Skytrax排名連跌兩年，至歷來最差的第6名（資料圖片）

權威航空顧問Skytrax剛公布今年全球最佳機場排名，香港跌至歷來最差的第6名，僅夥拍入境事務處蟬聯最佳出入境服務。

調查由去年9月至今年2月期間舉行，覆蓋全球超過550個機場，共收集了來自超過100個國籍的航空旅客對各機場服務的評分。新加坡樟宜機場連續第8年獲評最佳機場，香港國際機場則比去年再跌一名至第6名，依次排樟宜、東京羽田、多哈哈馬德、仁川及慕尼克機場之後。

香港過去曾八度於Skytrax登頂，但2011年最後一次封王後，風評持續變差，2013年首度跌出三甲、排第4，去年位居第5，今年再跌一名。

細項表現中，香港機場繼2015、16、19年後再獲選最佳出入境服務。入境處發言人表示，處方感謝主辦單位舉辦活動，以及各地旅客的支持和認同，更感謝一眾前同事的專業表現和辛勤付出，承諾跟各地出入境部門保持緊密聯繫，推出更多便利旅客的措施。

除了星洲，日本機場亦繼續表現出色，羽田是全球最清潔及最佳國內綫機場、排第7的成田獲選最佳膳食、第8的名古屋中部國際機場是最佳區域機場，大阪府的關西國際機場亦位列第10。