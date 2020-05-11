【新冠肺炎】港府擬用竹篙灣旅遊發展用地建臨時檢疫設施　料9月可提供700個檢疫單位

▲ 立法會工程界議員盧偉國上月到訪竹篙灣檢疫中心第一期地盤，約100個以組裝合成法(MiC)建造的貨櫃式檢疫營舍，已基本完成安裝。(盧偉國fb圖片)

本港新冠肺炎疫情肆虐多月，現有四個檢疫中心，至今仍共有822名密切接觸者入住。食衞局指為未來疫情準備，西貢戶外康樂中心及大嶼山竹篙灣臨時檢疫中心料5至7月可竣工，提供逾900個檢疫單位；同時港府考慮使用竹篙灣旅遊發展用地興建臨時檢疫設施，初步料於9月可額外提供約700個檢疫單位。

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根據衞生署截至今日(11日)上午9時數據，饒宗頤文化館翠雅山房、八鄉少訊中心、駿洋邨及鯉魚門公園度假村四個檢疫中心提供1681個檢疫單位，僅得駿洋邨仍有檢疫人士入住，提供的1398個檢疫單位中，使用的單位有345個，涉及822名檢疫人士；當中包括4名確診患者的密切接觸者，及818名非密切接觸者。

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根據食衞局向立法會及荃灣區議會提交的文件，當局認為因應疫情的迅速發展，新冠肺炎疫情反覆亦難以準確預測對檢疫設施的需求，有需要未雨綢繆，在可行情況下增加檢疫設施。當局會持續於西貢戶外康樂中心及大嶼山竹篙灣構建檢疫中心，提供逾900個檢疫單位，料可於5月至7月竣工。

局方提到於竹篙灣一幅約4公頃的政府土地，將增設約800個臨時檢疫單位，同時會使用竹篙灣預留作日後旅遊發展的用地，興建臨時檢疫設施。當局解釋，該處遠離民居及迪士尼樂園度假區現時運作範圍，佔地面積亦寬廣，符合檢疫設施選址的要求。政府正開展相關工程，初步料於9月可額外提供約700個檢疫單位。

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文件解釋，新建的檢疫中心將配有完善的檢疫安排，運作亦會按照感染控制的指引，以有效保障公共衞生，包括有警察及醫護24小時當值、恆常進行消毒、接受檢疫人士進出時將以專車接送，不會於社區活動，同時未獲批准不可進出中心等。

當局強調，入住檢疫中心的人士並非確診或懷疑感染病人，亦沒有任何病徵；出現病徵者，必須入院接受隔離及治療，並不會入住檢疫中心。

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記者：陳正怡