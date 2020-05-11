  • 28°C
香港時間 : 2020511日 (週一) 22:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】醫管局明起為院舍或精神科入院者篩檢　加強為有流感症狀住院者檢測

社會 21:26 2020/05/11

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情回穩，醫管局明日(12日)起為高危群組進行入院篩查，來自院舍及入住精神科病房病人即使無症狀，入院時亦會安排深喉唾液檢測，協助及早截止社區爆發的風險；同時亦將加強化驗室監測計劃，擴展至所有呈流感徵狀的住院病人。

醫管局因應傳染病及應急中央委員會建議，來自安老院舍、殘疾人士院舍及護養院等院舍人士明起入院時，即使並沒有病徵，院方亦會為可以提供深喉唾液的病人收集樣本；計劃同時包括入住精神科病房的人士。

【新冠肺炎】港府擬用竹篙灣旅遊發展用地建臨時檢疫設施　料9月可提供700個檢疫單位

公立醫院同時亦將「加強化驗室監測計劃」，由現時包括所有肺炎徵狀的住院病人，進一步擴展至所有呈流感徵狀，如發燒、咳嗽或喉部不適的住院病人。

發言人指，因應新冠肺炎疫情持續，其他國家仍廣泛出現社區傳播，認為須提高警覺以防疫情再度爆發，尤其一些高危群組或需較長的住院時間，且死亡率較高；為高危群組進行入院篩查，可及早檢測出個案及啟動公共衛生措施，盡量減少院舍爆發的風險。

【新冠肺炎】藥物治療新曙光　袁國勇團隊發現混合療法有助抑制患者病毒量及改善徵狀

【何栢良訪問】28天本地感染歸零尚餘一周　何栢良指達標後口罩不可除邊境未可放

當局又稱，加強對有潛在感染風險人士的檢測，可以減低本地爆發疫情的風險，同時進一步保護社區上的高危群組。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳正怡

傳染病 公立醫院 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
12:32 2020/05/10
【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
今日 10:00
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
【食用安全】攝取過量雌激素可致不育患癌　一文睇清8款不含雌激素雞翼
19:54 2020/05/08
【食用安全】攝取過量雌激素可致不育患癌　一文睇清8款不含雌激素雞翼