【新冠肺炎】醫管局明起為院舍或精神科入院者篩檢　加強為有流感症狀住院者檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情回穩，醫管局明日(12日)起為高危群組進行入院篩查，來自院舍及入住精神科病房病人即使無症狀，入院時亦會安排深喉唾液檢測，協助及早截止社區爆發的風險；同時亦將加強化驗室監測計劃，擴展至所有呈流感徵狀的住院病人。

醫管局因應傳染病及應急中央委員會建議，來自安老院舍、殘疾人士院舍及護養院等院舍人士明起入院時，即使並沒有病徵，院方亦會為可以提供深喉唾液的病人收集樣本；計劃同時包括入住精神科病房的人士。

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公立醫院同時亦將「加強化驗室監測計劃」，由現時包括所有肺炎徵狀的住院病人，進一步擴展至所有呈流感徵狀，如發燒、咳嗽或喉部不適的住院病人。

發言人指，因應新冠肺炎疫情持續，其他國家仍廣泛出現社區傳播，認為須提高警覺以防疫情再度爆發，尤其一些高危群組或需較長的住院時間，且死亡率較高；為高危群組進行入院篩查，可及早檢測出個案及啟動公共衛生措施，盡量減少院舍爆發的風險。

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當局又稱，加強對有潛在感染風險人士的檢測，可以減低本地爆發疫情的風險，同時進一步保護社區上的高危群組。

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責任編輯：陳正怡