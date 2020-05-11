  • 28°C
香港時間 : 2020511日 (週一) 22:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】北區醫院負壓病房抽風3日內兩度故障　院方指涉2名患者無離房感染風險低

社會 21:55 2020/05/11

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

（經濟日報資料圖片）

北區醫院隔離病房負氣壓系統上周兩度發生故障，院內一隔離病房抽氣扇先發生接地故障，事隔2日後再有單人房的抽風風閘未能如常運作，事後已要求機電署詳細檢查；院方稱故障期間2名確診患者未有離開所屬單人病房，醫護亦已穿上合適個人防護裝備，相信感染風險很低。

【新冠肺炎】醫管局明起為院舍或精神科入院者篩檢　加強為有流感症狀住院者檢測

北區醫院隔離病房負壓抽風系統其中一部抽氣扇，上周五(8日)上午10時05分發生接地故障並觸發警報，負責系統保養的機電署作緊急維修，及即時啟動後備抽氣扇替代；系統經搶修後於，上午10時24分回復正常，有關抽氣扇亦已於同日晚上完成更換。

事隔兩天，於昨日(10日)下午2時15分，警報系統顯示其中一間單人房內負壓抽風系統的風閘未能如常運作；機電署緊急維修後，系統於下午2時25分回復正常。有關負壓抽風系統去年8月至9月進行年度檢查及維修後，一直運作正常。

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院負壓病房抽風故障逾半小時　醫管局料感染風險低

院方解釋，兩次故障期間，隔離病房內所有病格及房間的間隔門均關上，當時有2名確診新冠肺炎病人分別入住2間單人病房，均沒有離開房間，而病房醫護亦有穿戴合適個人防護裝備，當時無進行任何高風險醫療程序，亦沒有其他訪客進入隔離病房。

北區醫院經評估後相信事件造成的感染風險很低，並就事件表示關注，已向醫管局呈報事故；亦已要求機電署詳細檢查相關負壓抽風系統，避免同類事件再次發生。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳正怡

機電署 北區醫院 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
12:32 2020/05/10
【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
今日 10:00
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
【食用安全】攝取過量雌激素可致不育患癌　一文睇清8款不含雌激素雞翼
19:54 2020/05/08
【食用安全】攝取過量雌激素可致不育患癌　一文睇清8款不含雌激素雞翼