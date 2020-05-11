【新冠肺炎】北區醫院負壓病房抽風3日內兩度故障　院方指涉2名患者無離房感染風險低

▲ （經濟日報資料圖片）

北區醫院隔離病房負氣壓系統上周兩度發生故障，院內一隔離病房抽氣扇先發生接地故障，事隔2日後再有單人房的抽風風閘未能如常運作，事後已要求機電署詳細檢查；院方稱故障期間2名確診患者未有離開所屬單人病房，醫護亦已穿上合適個人防護裝備，相信感染風險很低。

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北區醫院隔離病房負壓抽風系統其中一部抽氣扇，上周五(8日)上午10時05分發生接地故障並觸發警報，負責系統保養的機電署作緊急維修，及即時啟動後備抽氣扇替代；系統經搶修後於，上午10時24分回復正常，有關抽氣扇亦已於同日晚上完成更換。

事隔兩天，於昨日(10日)下午2時15分，警報系統顯示其中一間單人房內負壓抽風系統的風閘未能如常運作；機電署緊急維修後，系統於下午2時25分回復正常。有關負壓抽風系統去年8月至9月進行年度檢查及維修後，一直運作正常。

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院方解釋，兩次故障期間，隔離病房內所有病格及房間的間隔門均關上，當時有2名確診新冠肺炎病人分別入住2間單人病房，均沒有離開房間，而病房醫護亦有穿戴合適個人防護裝備，當時無進行任何高風險醫療程序，亦沒有其他訪客進入隔離病房。

北區醫院經評估後相信事件造成的感染風險很低，並就事件表示關注，已向醫管局呈報事故；亦已要求機電署詳細檢查相關負壓抽風系統，避免同類事件再次發生。

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責任編輯：陳正怡