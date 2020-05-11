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徐英偉遊樂場論　政界估計：表達理性議政帶來滿足感

政治 22:12 2020/05/11

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

新任民政事務局長徐英偉昨日（10日）在電台節目表示，不認為區議會是「鬥獸場」，反而是「好玩的遊樂場」。

民主派主導區議會下，不時提出譴責警隊臨時動議，導致出現民政事務專員拉隊離場，以及秘書處拒絕提供支援等情況。新任民政事務局長徐英偉昨日（10日）在電台節目表示，不認為區議會是「鬥獸場」，反而是「好玩的遊樂場」，形容遊樂場有好多要求，只要大家遵守規矩就能夠玩得很開心。不過，徐英偉的言論一出，就被民主派批評，將嚴肅的區議會比作遊樂場是褻瀆，又要求他下台云云。

有政界中人估計，徐英偉只是想表達區議會有很大空間，讓議員發揮做好民政工作，如果守規矩理性議政，民生項目帶來的成就感、滿足感很大，「識玩真是可以玩得好開心」。

事實上，今屆區議會召開了超過200次會議，當中4次超過10小時，提問動議已經佔了500多項，已批撥款申請也超過380個。若以社區參與計劃撥款來說，由08至09年的3億，至2020至21年已增加到4.6億，地區小型工程項目也花費約3.6億。

所以，徐英偉昨又說，區議會是政府重要的合作夥伴及諮詢角色，要「兩隻手一齊拍才會拍得響」，個別區議會因為政治理念，拒絕批出一些民生項目撥款，感到很可惜。他透露，正安排與區議員見面，願意與區議員接觸，未來兩年首要做好溝通工作，要市民理解政府政策，強調政治無分板塊。
 

撰文 : 傅流螢

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