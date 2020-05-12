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【新冠肺炎】港大牙科生應屆畢業生需延遲畢業　取消暑假以追回課程進度

社會 00:00 2020/05/12

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香港大學牙醫學院牙髓治療科臨床教授張順彬(右)指，牙醫學生臨床訓練到現時仍未有時間表，坦言希望「最快可以在聖誕前畢到業」。(陳靜儀攝)

新冠肺炎疫情令全港學校停課多月，當中牙醫學系亦受影響。香港大學牙醫學院牙髓治療科臨床教授張順彬指，牙港大牙醫學生應屆畢業生需延遲，且所有牙醫學系學生今年都沒有暑假放，坦言希望「今年內畢到業」。

張順彬表示，港大牙醫學生應屆畢業生需延遲，且所有牙醫學系學生今年都沒有暑假放，以追回課程進度。至於應屆畢業生，往常其可在7月考筆試，8月便可以取得相關執照，但今年筆試最快也要延遲至9月，故「今年一定遲過上年畢業。」

至於臨床訓練方面，雖然模疑實習會在不久後重開，但臨床訓練則要考慮本港疫情，故暫時未知何時可以開始。他又指，由於牙科生畢業後便可立即行醫，故必需要在其畢業前確保其達到一定水平。

另外，牙醫學院亦有計劃為職員及學生定期做病毒測試，張順彬表示計劃細節仍在構思當中，因為價錢方面每個需近千元，相信仍要尋找資金來源，「只是一廂情願希望5月中或尾可以開始」。他表示，若計劃會進行，應該會做深喉測試，因其準成度較高。

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記者：洪芷晴

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