【國際護士節】育兩幼子護士夫婦二揀一　80後爸爸自告奮勇加入Dirty team：最掛念小朋友及太太

▲ 賴永富表示最感謝太太，因自己在居住酒店其間，太太每日獨力教導兩名兒子功課至深夜。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情令港人每日提心吊膽，不過，育有2名幼子的護士爸爸卻自告奮勇加入Dirty Team，他透露自己曾與同為護士的太太商討應由誰走上沙場，但自己則不斷游說太太由自己披甲上陣，笑言因認為太太比自己更善於處理兒子功課，又透露6歲兒子對爸爸走上前線感十分自豪。

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80後北區醫院病房經理（內科）賴永富透露，自己與太太同為護士，並育有分別就讀小一及幼稚園K3的兒子，兩人2月中時曾一起商討應由誰進入Dirty team，惟考慮到自己曾有兩年進入內科隔離病房的經驗，而太太亦比自己更善於處理兒子功課，故最後決定由自己進入：

爸爸們都不做功課的！而且我又做過ICU（深切治療部），那我資歷都算深，雖然我也很年輕；雖然我有小朋友，但我覺得我都能應付的。

賴永富3月9日正式走進最高規格的隔離負壓病房，接收急症、確診，及發燒病人，並於同日住進酒店，迎來與妻兒離別之日仍難忍不捨之情︰

行李重極，都不及自己心情，（因為）我知道未來幾個月，其實可能未必可以回家，所以那刻心情很矛盾，其實自己不太擔心安全問題，不過，覺得最掛念就是家裡小朋友及太太。

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賴永富原定於一線隔離病房工作4星期，惟其後被調進院方加開的二線隔離病房多兩周，其間一直居住於酒店，而回家更換衣物時亦不敢把口罩脫下，也未曾留家進餐。

被問到兒子感受，賴永富笑指，兒子當時爽快答應，惟叮囑爸爸，「好啦你去啦，但記得買多點超人卡給我」，不過賴永富看在眼裡，兒子其實一直盼他回家：

佢會倒數我何時回家，曾問：「爸爸不是4星期就回來嗎？為何還租酒店啊？」，我答：「是啊，因為加開了二線隔離病房。」

他又提到兒子很機靈，會留意相關疫情報導，並會向他每日「報數」有多少人確診，又對自己走在前線感到十分自豪：

覺得好威，會到處告訴別人，有次在街上遇見他的英文補習老師也問我：「不是在隔離病房嗎？」，我就好奇為何他會知道，他說：「你兒子說的。」

賴永富最後再次感謝太太，因自己居住酒店其間，太太每日均為兩名兒子教導功課至深夜，笑言：

今年（母親節）真係要諗諗計，辛苦老婆了。

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記者：鄧凱文