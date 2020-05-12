疫下減家長負擔　近半直資校凍學費

▲ 部分傳統名校如聖保羅男女中學等，將凍結2020/21學年的學費。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情下經濟不景，部分家長收入減少，35間直資學校已決定凍結2020/21學年學費，佔全港直資學校近半，包括聖保羅男女中學及拔萃男書院等傳統名校，一反往年大多數學校均申請加學費的常態。

部分學校表明考慮到疫情或經濟環境，而決定凍學費或調低學費加幅，有家長對於學校凍學費表示歡迎，並要求政府盡早計劃為有困難的直資學校家長額外提供支援。

直資學校調整新學年學費的申請上月底截止，教育局昨（11日）表示，截至本月5日，共收到35份不調整學費的通知書，以及22份調整學費的申請。

多間直資校學費平均加4至6% 校長：調整機制預算學費更「貼地」

疫情損經濟 納考慮因素

TOPick翻查學校網頁及致電或電郵查詢，發現逾10校表明會凍結下學年的中一或小一學費，包括多間備受家長歡迎的學校如聖保羅男女中學、拔萃男書院及聖保羅書院等，其中收費較貴的聖保羅男女中學，本地課程全年學費維持為64,500元，高中國際預科文憑（IB）課程為96,500元，小學每年學費則維持在6.3萬元；初中已開始推行IB課程的全港最貴直資學校啓思中學，下學年中一學費亦維持為83,210元。

直資學校議會主席陳狄安表示，不排除直資學校將疫情造成的經濟影響，納入調整學費考慮因素。多間直資學校如協恩中學及伯裘書院等，均表明考慮疫情或經濟環境，為減家長負擔而決定凍費。

拔萃男書院發言人覆稱，因應香港經濟情況，決定凍結下學年全校學費，以減輕家長負擔，並動用財政儲備營運，校方早前亦已主動去信鼓勵家長如遇經濟困難可向校方反映，另校方亦有主動補助導師及教練，共度難關，下學年中一全年學費維持在5萬元。

家長歡迎 冀政府增支援

部分學校更因應經濟環境而調低申請學費加幅，基督教中國佈道會聖道迦南書院網頁日前曾顯示新學年的中一學費，擬上調至2.6萬元，按年增幅達12.1%，但校方昨回覆稱因應近期經濟環境不佳，考慮到家長負擔，已將申請加幅下調到4至6%，按本學年約2.3萬元學費推算，擬加至約2.4萬元；港青基信書院早前亦指考慮到疫情令大部分打工仔收入受影響，除了中一學費擬加6.7%至4.8萬，其餘各級學生來年升班後，將不用繳付更高學費。

東區家長教師會聯會副主席趙明表示歡迎學校凍結學費，「今時今日的經濟環境，大家都好憂慮明日還有沒有工作，學校能共度時艱是最好的。」他亦關注類似幼稚園退學潮的問題，有機會在復課後陸續浮現，有家長會因為財政困難而要安排子女由直資轉到津校，出現中途轉校的適應困難，籲直資學校及教育局及早預備支援方案。

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記者：馮琪雅