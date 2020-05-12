多間直資校學費平均加4至6%　校長：調整機制預算學費更「貼地」

▲ 多間直資學校包括拔萃女書院及孔聖堂中學下學年中一學費擬加4至6%。（資料圖片）

教育局目前共收到22份直資學校調整學費的申請，比去年逾半直資學校申請加學費的數目大減，直資學校議會指加費機制今年調整後，學校可更「貼地」預算新學年學費，但仍有學校在「疫市」下擬加學費近兩成。

據校網顯示，大埔三育中學中一全年學費，擬由本學年8,260元，下學年增至9,800元，增幅為18.6%，分10期繳付每期多付百多元。校長余昌寧回應指，因中英文科分組教學需增聘人手及更新資訊科技教學設備，經諮詢全校家長獲逾99%支持加學費。保良局羅氏基金中學網頁則標示如於新學年加費，升幅約為1成，推算中一學費擬增至約2萬元。

疫下減家長負擔 近半直資校凍學費

多校擬加費幅度普遍介乎4至6%，拔萃女書院網頁顯示中一學費擬加5.3%，至每年4萬元；佛教筏可紀念中學、孔聖堂中學及創知中學等校亦擬加費。只辦中五、六國際預科文憑（IB）課程的李寶椿聯合世界書院，擬加學費4%至10.2萬元，連同宿費共加至30萬元，校方表示加費是因應升學輔導增撥資源，以及近月疫情下停課額外增加的網上教學成本，校方有提供最高為全額學費的獎助學金，予有需要學生申請。

直資學校議會主席陳狄安指，往年直資學校只能用上一個學年的預計津貼額，來計算新學年學費，出現「雙滯後」，但今年起學校提早獲局方通知新學年津貼額，有助減少學校計算學費的「不明朗因素」，能更準確預計所需的學費金額。

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記者：馮琪雅