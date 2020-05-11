【銅芯抗疫口罩】高溫下近2000名郵差派近12萬份CuMask　70%成功派達上門

▲ 香港郵政首日派近12萬份「銅芯抗疫口罩」，70%成功派達上門。(香港郵政短片截圖)

香港郵政表示，「銅芯抗疫口罩＋™」的首日派遞工作順利進行。香港郵政截至10日收到政府約120,000份「銅芯抗疫口罩＋™」郵件，有97%已於5月11日安排派遞，餘下小部分郵件因地址問題未能派遞，會於5月12日再安排派遞。成功登記的主要登記人收到載有郵件編號的手機短訊後，香港郵政會在之後約兩個工作日內上門派遞郵件。



就首日已安排上門派遞的郵件當中，當中約七成已成功派達，另外約三成因登記地址無人收件，會安排在郵政局領取。人手方面，首日派遞口罩的除日常負責派遞郵件的1,650名郵差外，香港郵政已靈活調配人手，安排約300名郵差支援有需要添加人手的派遞局。一般而言，每名郵差平均需派遞約70至80份「銅芯抗疫口罩＋™」郵件。

額外派約300名郵差支援 人均派遞70-80份口罩



至於加班工作安排，派遞郵差上班時間一般為上午8時至下午4時。若工作量超出其工時，於有需要時會安排郵差加班工作。考慮到員工的職業安全與健康，郵政署一般不會安排郵差加班工作超過3.5小時，因其全日工時可能已達11.5小時。是次派遞「銅芯抗疫口罩＋™」加班工作準則，與部門一貫的安排一致。



香港郵政表示，每日會因應政府「銅芯抗疫口罩＋™」的發貨量，做好人手及資源部署，以期派遞工作順利進行，並感謝所有郵差及後勤同事的努力。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯 李志強