【第二輪防疫抗疫基金】林鄭月娥：800億保就業計劃5月25日接受申請　工資補貼涵蓋6至8月

▲ 第一期保就業計劃申請日期為5月25日，工資補貼涵蓋6至8月共3個月的工資補貼。

林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前會見傳媒，她公布，第一期保就業計劃申請日期為5月25日，工資補貼涵蓋6至8月共3個月的工資補貼，申請日期為期3個星期，勞福局局長和創新辦總監今日會在簡布會交代。

她表示，防疫抗疫基金項目都是及時雨，要符合多個條件，包括簡單易明、容易申請、迅速發放款項、涵蓋範圍廣泛、為經濟復甦鋪路，經過細化和修定的版本能夠符會以上原則。

林鄭月娥又指，計劃有4方面的改善，包括計劃會涵蓋65或以上毋須作強積金供款、仍有強積金戶口的員工，料涉6萬名人士；建造業、飲食業約1.2萬名連續受聘僱員，亦會納入計劃；今年3月底前有強積金戶口的自僱人士，都被納入計劃，可獲7,500元資助，21.5萬人士受惠；計算工資補貼的指定月份，亦擴大到2019年12月至2020年3月任何一個月份。

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記者：陳子謙