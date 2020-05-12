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【天王打氣】周杰倫林俊傑合唱向醫護致敬　劉德華首參予網上騷唱3首代表作

娛樂 09:50 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

劉德華首次參予抗疫騷。(影片截圖)

劉德華、周杰倫等多位中港台歌星，昨晚（5月11日）參予內地網上抗疫騷《致敬白衣天使公益雲演唱會》，演出單位包括梁詠琪、蕭敬騰、孫燕姿等演出，首次演出網上抗疫騷的劉德華壓軸出場，唱出3首代表作。

「致敬白衣天使公益雲演唱會」由內地多間機構包括微博、人民日報等主辦，主題是向醫護致敬，除劉德華外，其他演出單位來自中港台三地歌手，包括周杰倫、梁詠琪、莫文蔚、林俊傑、蕭敬騰、孫燕姿、梁靜茹、伍佰等演出。

梁詠琪唱出《花火》及為醫護送上女兒的畫作。(影片截圖)

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梁詠琪於香港家中獻唱國語版《花火》，莫文蔚則朗誦英文詩《I Felt an Angel》。

台灣天王周杰倫接近尾聲出場，他演出前表示：「要向醫護人員至上崇高的敬意。」

周董並現場讀了醫護人員的信，氣氛溫馨。之後用結他簡單伴奏《稻香》 ，唱到一半好友林俊傑驚喜現身，雙J加碼演唱林俊傑之前為前線抗疫人員所寫的《Stay With You》，周董鋼琴伴奏。

周杰倫林俊傑驚喜合唱。

天王劉德華壓軸登場，他用國語感謝前線醫護人員付出，第一首獻唱《月亮代表我的心》，華仔稱這次因為疫情，各地巡演延期，粉絲已經很久沒有聽到他的歌聲。

華仔唱出3首代表作。(影片截圖)

之後華仔出唱出《愛你一萬年》，最後一首是他用廣東話和國語稱要為醫護人員獻唱，並唱出廣東歌《我知道》，此歌是華仔早前看到一張相片上觸動人心的句子「我不知道你是誰，但我知道你為了誰」，啓發他將一首合唱歌《愛的橋樑》重新填上廣東詞，寫成《我知道》，透過歌聲為義勇奮戰的醫護人員，致上無限敬意和支持。

唱完他再以廣東話及國語說：「再一次多謝所有醫務人員，你哋都辛苦了，我都知道。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

劉德華 周杰倫 歌手 梁詠琪 莫文蔚 林俊傑 演唱會

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