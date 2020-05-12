【移民台灣】黃秋生飛抵台北接受14日隔離　回應網民透露準備移民台灣

▲ 黃秋生稱準備移民台灣。

黃秋生準備移民台灣？秋生在昨日（5月11日）飛往台北工作，並在個人社交平台上載在香港國際機場拍的照片，因為受疫情影響，機場水靜鵝飛，秋生寫道：「成個機場，鬼影都唔多隻，百年難遇呀真係。」

他抵台灣後需要進行居家檢疫14天，他在在今天凌晨於社交平台上載一張練書法的照片，並寫：「人在臺灣。隔離十四天。自得其樂。」

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▲ （取自黃秋生facebook）

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秋生稱準備移民台灣

當地影迷知道黃秋生到了台灣，紛紛在秋生社交平台留言表示歡迎，甚至以他在《古惑仔》所演的角色「大飛」來稱呼他，可見台灣影迷深受昔日港產片影響，表現十分興奮。

其中有網民留言建議他「入籍台灣吧！」，沒想到黃秋生回應「準備中」，但暫時不知這是秋生開玩笑的回應，還是真的準備移民當地。

▲ 秋生的facebook首頁照換上三年前在台灣的獨照。（取自facebook）

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台灣網民歡迎秋生

秋生稱準備移民的回應令台灣網民十分雀躍，當中有網民留言：「歡迎你來台灣！享受無拘無束的生活，自由的空氣是香的」，黃秋生也回：「感受到」。此外網民紛紛提出搞笑建議稱：「什（甚）麼時候要開叉燒包店？」、「賣叉燒包一定去吃爆」、「我這裡有一批好便宜的肉啊～」

黃秋生先後分別憑1993年《八仙飯店之人肉叉燒包》、1998年《野獸刑警》和2018年《淪落人》三度奪香港電影金像獎最佳男主角獎，此外以《想飛》、《無間道》與《頭文字D》三度獲得台灣金馬獎最佳男配角獎。

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