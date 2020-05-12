【師奶創業】嫌老公搵錢少花5千私己錢創業　美魔女社長年賺5千萬離婚住豪宅

▲ 松田靠賣手工藝手袋年賺5000萬。

無論甚麼年齡，只要有決心都有機會創業闖出一片天。日本就有一名50歲的美魔女，從家庭主婦蛻變成女強人。她36歲時憑7萬日圓（約5,000港元）白手興家，發展出3年內賺了3億日元（約2,100萬港元）的公司，如今公司旗下有40名員工，年銷售額為7億日元（約5,000萬港元）。不過她成為事業女強人後，與丈夫的矛盾愈來愈深，最後決定「斷捨離」，與丈夫離婚。

▲ 50歲的松田外貌仍甜美動人。（影片截圖）

用7萬日圓創業

日本節目《松子會議》近日訪問一名身家過億的美女社長松田裕美，婚後原為全職主婦的她，負責照顧3名子女，丈夫則出外工作，然而她認為丈夫所給的家用太少，加上自己平日喜歡用手工藝帶編成手袋，於是用手上僅有的7萬日圓私己錢創業。

松田在2006年開了公司，抓住了網絡銷售的竅門，事業愈做愈大，更在美國加洲開了分店，成功進軍海外市場，身家過億。她花了1億日元（約720萬港元）建了一幢佔地992平方米的豪宅。

▲ 松田建了一幢萬呎豪宅。（影片截圖）

住奢華豪宅

家裡的裝修為北歐風格，相當豪華，客廳、飯廳和廚房各有兩個，一盞吊燈就用上近1.5萬港元、大理石桌亦要約3.5萬港元，鞋櫃裡的鞋子超過100對，平均每對都要5000至8000港元。

更誇張的是，豪宅外有一個特大庭院，本以為供人喝茶聊天，沒想到是狗狗喝水的地方，她表示，因為夏天狗狗容易口渴，為避免出現供水不及的情況，就索性造了個可循環的噴水池。

▲ 松田的手袋店進軍海外市場。（影片截圖）

與丈夫離婚

在成為事業女強人後，松田與丈夫的矛盾愈來愈深，她憶述，剛創業時，最小的孩子只有2、3歲，她在創業後半年才向丈夫坦言，未料丈夫卻不理解，

你明明是家庭主婦啊！

最終，松田在創業4年後與丈夫離婚。她表示，當時她要一邊照顧家庭、一邊忙事業，而丈夫既不幫忙做家務，又不幫忙帶孩子，好像是不需要的存在。不過，如今她和前夫關係不錯，他亦為松田打氣。雖然松田已經50歲，但她保養得宜，樣子仍然十分甜美溫婉，她笑言，希望可以找到一個可以撒嬌的男友，只是不怎麼想結婚了。

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責任編輯：王明芳