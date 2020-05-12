【全球大流行】新冠肺炎患者血氧量低至致命水平不自知　醫生：意識到呼吸困難時已病危

▲ 新冠患者現「快樂缺氧」， 血氧量低至致命水平不自知 ，美國有醫生表示，患者意識到呼吸困難時已病危。

新冠肺炎疫情持續蔓延，但人類對病毒的認知仍然不足。美國醫學界近日發現，許多患者求診時已經嚴重缺氧至危險水平卻不自知，直到發覺時，病情可能已急速惡化。

根據《CNN》報道，這個現象稱為「快樂缺氧」（happy hypoxics）或「無聲缺氧」（silent hypoxia），指患者沒有察覺自己身體出現缺氧的情況，容易導致患者的健康情況早嚴重惡化卻不自知。

美國一名急診室醫生理查德·列維坦（Richard Levitan）表示，正常的血液氧飽和度為95％至100％，低於90％則被視為異常。但他在治療新冠肺炎患者時發現，部分患者求醫時血氧量低至50％，本應語無倫次，甚至失去知覺，但他們雖然呼吸急促，卻完全清醒，甚至與醫生對答如流。

患者意識到呼吸困難時已病危

理查德表示，這些病人會透露自己已經病了好幾天，但直至最近才出現呼吸急促、身體疲勞等症狀。當患者意識到自己呼吸困難時，其實已經病危了，部分人可能要使用呼吸機，更有人最終更出現急性呼吸衰竭。

美國肺臟協會發言人魯蘭德（Dr. Cedric Rutland）解釋，當時氧氣不足，身體會不自覺加快呼吸以彌補氧氣，人們可能不知道自己的呼吸加快，但血氧水平持續下降，而人體則逐漸適應了低氧氣水平。他又指，缺氧症狀會對肺部、心臟、大腦等器官做成損害，甚至發展成呼吸衰竭，「這亦解釋了部分年輕患者未經歷呼吸急促卻猝死的案例」。

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責任編輯：羅嘉欣