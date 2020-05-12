林鄭月娥稱港府及警方支持言論及新聞採訪自由　籲記者及警方開心見誠溝通

▲ 行政長官林鄭月娥表示，特區政府及警方一直支持言論自己及新聞界採訪自由。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今早（12日）行會前見記者，對於5月10日有記者在旺角採訪期間，在現場遭警員粗暴對待，妨礙正常採訪，她表示自己非常尊重傳媒；期望記者與警務處可加強溝通。

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林鄭月娥表示，特區政府及警方一直支持言論自己及新聞界採訪自由，採訪雙方應互相尊重；她又指自己是以身作則，盡量在記者會上回答記者的提問，且歡迎網媒進入政府新聞發布會作出採訪。

至於記者在採訪被不禮貌對待，她表示，往往在現場的示威活動演變成暴亂時，會發生什麼事很難逐一回答，但希望新聞界及警隊可以就著現時採訪時面對不愉快的事情，開心見誠地作出溝通。她又指警務處昨日已去信4個傳媒機構，包括記協、新聞行政人員協會等，希望能夠加強溝通。

而周日（10日）有一名12歲學生記者於採訪期間被警員帶走，她質疑12歲的小朋友在處理示威活動的能力，又期望雙方可在會見時探討示威活動中出現的學生記者、兒童記者等的組群：

一個12歲的小朋友怎能在那些場面中，處理到一個複雜多變的情況呢？為什麼仍然會有人覺得這些小朋友可以走到現場做記者的工作呢？

林鄭月娥又稱，今早已要求政務司司長可以參與相關的會面，一同研究雙方面對的問題。

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至於有聲音指警方在周日的行動中，胡亂以違反「限聚令」的原因票控在場人士，她表示執行工作是由有關機構負責，如果市民覺得執法方面有偏差，歡迎作出投訴。

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責任編輯：郭詩詩