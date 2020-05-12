  • 29°C
香港時間 : 2020512日 (二) 12:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【降魔的2.0】以18年虐兒致死案為藍本　「TVB御用喊包」黃雪兒再騷超班演技

娛樂 11:12 2020/05/12

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

10歲童星黃雪兒演技大爆發。

劇集《降魔的2.0》講述的士司機馬季（馬國明飾）的降魔之路，而馬季心儀對像莊芷若（黃智雯飾）因遭父母虐待而救的女童巧兒（黃雪兒飾）而喚醒與亡魂對話的特殊能力。而昨晚（5月11日）巧兒一幕幕為父母求情的戲份令人動容，成「TVB御用喊包」。

昨晚（5月11日）《降魔的2.0》劇情，巧兒被父母虐待致死，仍然向芷若為父母求情一幕令人心酸，巧兒不斷強調父母非常愛錫自己，只是自己不乖才惹他們生氣，她在劇中喊著說：「爸爸媽媽我不捨得你們，不想你們坐牢。」，巧兒懂事的樣子令人心痛。

巧兒的懂事令人心痛。（《降魔的2.0》截圖）

【降魔的2.0】「瑠佩悅子」離開TVB回大馬嫁飛機師　劉芷希望結婚生子後再戰娛圈

「巧兒」黃雪兒演出經驗豐富

不少觀眾在看到雪兒的演出後留言：「巧兒好好戲」、「雪兒妹妹妳由細到大做喊戲時都會令姨姨睇到忍唔住喊，好演技，繼續加油努力。」、「巧兒一直都好乖，演技又進步左，繼續加油。」等。

飾演巧兒的童星雪兒，雖然現年只10歲，幕前演出經驗卻頗豐富，她因為拍廣告獲邀拍攝電影，曾參演的電影包括2015年《紀念日》、2016年《賭城風雲3》、2019年《P風暴》等。

黃雪兒與馬國明。（取自黃雪兒IG）

【降魔的2.0】李日昇冬天捱凍濕身演怨魂　感激胡鴻鈞贈暖包馬國明遞毛巾【有片】

喊包專業戶

此外，她參與電視劇集，包括2016年《幕後玩家》演黃宗澤女兒心心、2018年《宮心計2深宮計》演童年版劉心悠和2019年《她她她的少女時代》演田蕊妮繼女，都能令觀眾留下深刻印象。

黃雪兒為「TVB御用喊包」。（取自黃雪兒IG）

雪兒曾接受媒體訪問透露，每次拍攝喊戲都會回憶一些不開心的事情，最嚴重的便是外出和媽媽走失，情緒便會忍不住爆發。

雖然雪兒的「喊戲」驚人，但由於太淒厲，令到不少觀眾心痛。

影射5歲女童死前吃不飽睡不暖的歲月

今次《降魔的2.0》巧兒被虐案，其實是以2018年轟動一時的5歲女童陳瑞臨疑遭虐待致死為藍本，揭露死者陳瑞臨在短暫的光陰裏，長期遭26歲生父及8歲哥哥虐打，陳瑞臨死前一天曾被爸爸將頭撞向天花板十多次，事件令人心寒。

黃雪兒表現令人心痛。（取自黃雪兒IG）

正如《降魔的2.0》巧兒父母一樣，利用女兒對父母的依賴而滿足己慾，貫徹《降魔的2.0》以人性為主題的宗旨，從而反思人生。

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【降魔的2.0】尹詩沛靚聲翻唱《哪兒》　《閃電傳真機》片尾曲勾起觀眾童年回憶【有片】
11:09 2020/05/08
【降魔的2.0】尹詩沛靚聲翻唱《哪兒》　《閃電傳真機》片尾曲勾起觀眾童年回憶【有片】
【降魔的2.0】「瑠佩悅子」離開TVB回大馬嫁飛機師　劉芷希望結婚生子後再戰娛圈
10:54 2020/05/11
【降魔的2.0】「瑠佩悅子」離開TVB回大馬嫁飛機師　劉芷希望結婚生子後再戰娛圈
【降魔的2.0】C君露械偷窺何雁詩黃智雯裙底　拆解風獅爺有何高強法力【有片】
12:00 2020/05/07
【降魔的2.0】C君露械偷窺何雁詩黃智雯裙底　拆解風獅爺有何高強法力【有片】
娛樂人物職業 降魔的 劉心悠 黃智雯 田蕊妮 馬國明 張國榮 綠葉 黃宗澤 電視

最高瀏覽

天文台預測強烈熱帶風暴逼近　周六逼近本港800公里範圍
13:53 2020/05/11
天文台預測強烈熱帶風暴逼近　周六逼近本港800公里範圍
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
10:00 2020/05/11
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
【屯門公園再淪陷】屯門大媽轉型不再賣唱　賣水收200元任由伯伯摸臀部
17:54 2020/05/11
【屯門公園再淪陷】屯門大媽轉型不再賣唱　賣水收200元任由伯伯摸臀部