【意大利疫情】意大利封城街上少人　懷孕護士等巴士慘被性侵45分鐘後始獲救

▲ 意大利懷孕護士等車慘被性侵，45分鐘後始獲救。

新冠肺炎疫情影響全球，意大利實施「封城」，當地一名任職護士的48歲高齡孕婦，日前下班後到巴士站等車時，因人煙稀少，慘被一名陌生男子性侵，最終於案發後45分鐘才獲救。

據外媒報道，事發於周日（3日）下午3時許，該名48歲孕婦下班後，到那不勒斯火車站外巴士站「Corso Arnaldo Lucci Metropark」等巴士，受封城影響，街上少人且巴士減少班次，護士等車逾一小時。

告知是孕婦 歹徒未停手

突然一名陌生男子上前捉住其手臂，要求她按照對方指示而做，她擔心影響胎兒遂服從，起初以為對方只是劫財，故交出銀包，惟男子不為所動，反將她按地性侵，就算她告知自己是孕婦，該名歹徒卻未因此停手。

【大馬疫情】大馬封城兩個月限制購物 商場衫褲鞋袋發霉猶如世界末日

45分鐘後始獲救

該名孕婦在被性侵過程中哭喊求救，惟街上無人經過，約45分鐘後，幸有巴士進站，司機出手相救，孕婦才脫離險境。而涉案男子性侵後迅速逃離現場。

當地警方接報後展開調查，終拘捕涉案疑犯，經查，涉案男子是來自塞內加爾的非法移民，事發曾一度想掐死護士，護士身上充斥著掙扎傷痕。

事後護士稱，丈夫因沒在場保護妻子感到悔疚，護士斥當地政府只派無人機去海灘監視是否有人違反限聚令，卻未有用無人機，預防其他襲擊案。

【家庭悲劇】洗碗女工離奇倒斃家中傳出臭味 揭智障女兒不懂報警伴屍5天

意大利受新冠肺炎影響，至今累計219814確診、30739人死亡。周一（4日）起逐步解封，意大利民眾可在戴上口罩的情況下外出，但不能跨地區活動。

責任編輯：羅嘉欣

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF