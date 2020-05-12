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【復課準備】Google推免費app提升兒童閱讀能力　內置「書僮」伴讀培養自學習慣

親子 11:30 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

Google推出「Read Along」App（除英語外，還有多國語言供選擇），內置一位名叫「Diya」的陪讀「書僮」，引發孩子的閱讀興趣。

雖然復課在即，但孩子仍有一段時間需要留家溫習，家長們都會不斷上網找些實用的語文應用練習給孩子，近日Google推出了一款名叫「Read Along」App（除英語外，還有多國語言供選擇），據悉這款App內置了一位名叫「Diya」的陪讀「書僮」，以幫助孩子們培養自助學習的習慣和提升閱讀能力，利用Google的語音識別和文本轉語音功能幫助孩子學習閱讀，當孩子們大聲朗讀時，Diya會利用Google語音合成與識別技術來檢測是否順利地完成了相關段落的閱讀，從而像老師或家長一樣給予充實的反饋。

「Read Along」App除英語外，還有多國語言供選擇。(網上截圖)

若然孩子對個別單詞或句子感到不熟悉，那孩子們也可以隨時通過點擊來知道發音，既能保持學習效率，還能通過標準的讀音保持孩子的學習質量。

值得一提的是，此App可在下載後離綫使用，不單免費並無廣告。而且在安全性上有特別高的要求，所有敏感信息都只會保留在本地設備上，而下載的資源內容包括來自 Pratham Books、Katha Kids、Chhota Bheem等，且會定期添加新的圖書，暫約有500個故事，當中還提供了一些教育遊戲。有興趣者可以在Google Play上免費下載，適用於5歲以上的兒童。

記者：趙景隆

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