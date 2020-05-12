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【天后開唱】鄭秀文家中首唱《如何掉眼淚》原版歌詞　Sammi：感謝Wyman這份用心

娛樂 11:00 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

鄭秀文家中首唱《如何掉眼淚》Ｗyman初版。

鄭秀文近日甚喜歡在家中網上開唱，昨晚凌晨鄭秀文在IG發放演唱片段，公開十多年前《如何掉眼淚》的黃偉文歌詞初版，不少歌迷大讚初版歌詞絕不比後來同由Wyman填詞的面世版遜色。

Sammi昨晚在家中拍片，唱出《如何掉眼淚》原版Wyman歌詞。

Sammi並留言：「終於完成.現在是凌晨三時十幾分.鍥而不捨.

今天大半天已經儘量在練習這份新詞。練習時間非常有限，如有不善之處，有怪莫怪。」

【金像獎】鄭秀文六度失落金像影后　Sammi幽默自稱年輕力壯：會繼續努力

Sammi希望歌迷原諒她未有專業器材。（取自IG）

她並標註「#原汁原味謝謝Wyman這份用心☺」

Sammi又寫：「由於mi家中沒有專業mic或良好收音，所以一切原汁原味，包括我坐在廁所𥚃錄歌的空氣，都一一收錄在這歌裡」

其實黃偉文早前已在IG發布一首初版歌詞《除夕》，並叫樂迷競猜一下《除夕》到底是哪一首面世作品。Wyman更形容：「這是份多年前「被彈鐘」的初版歌詞，第二版有被灌錄出版，而我猜你一定有聽過的。不過廣東歌講求合樂，其實旋律已隱藏文字中，應該好容易搵得返啲 note 出來估到係咩歌，真正係『有聲嘅』嘅。留意返，chorus第二段第二句，應該改返少一粒音：讓記憶底片中斷。」

Wyman沒解釋初稿為何被退回，但他則寫是自己少有更喜歡第二版歌詞的作品。

原來此歌正是鄭秀文2000年的作品《如何掉眼淚》。

《如何掉眼淚》演唱片段 按此

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