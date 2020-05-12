林鄭月娥稱今年內全面檢視通識科　強調並非「整頓」

▲ 林鄭月娥稱今年內討論如何處理通識科。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今日（12日）行會前見記者，提到她早前接受專訪時稱會處理通識教育科的言論，並否認要「整頓」通識科。

林鄭月娥稱港府及警方支持言論及新聞採訪自由 籲記者及警方開心見誠溝通

林鄭月娥表示自己非常重視教育，強調關心教育在香港的發展，培育學生思想道德的質素，相信無人反對教育是要把關，而每一間學校的校長都要把關，無意批評教育出了什麼問題，但過去一年社會對教育的關心和批評，相信大家都能見到和聽到，因此要改善教育是社會共同目標。

她表示，需等待學校課程專責小組完成工作提交報告後，再決定如何處理，強調並非要「整頓」通識科。她稱自己 不怕被批評及抹黑， 而通識科成為高中核心科目已經10年， 目前是時候作出全面檢視，審視課程的宗旨能否做到當初預計， 包括能否培育學生明辨是非、尊重多元文化，以及具有世界觀和國民身份認同等。

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責任編輯：郭詩詩