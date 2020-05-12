【隔離令】少年戴防疫手環元朗乘巴士出九龍　目擊者上前了解反被鬧

▲ 有網民拍到，一名疑似戴上電子手帶的少年坐在巴士269C車廂。

本港新冠肺炎疫情緩和，截至昨日的過去22天以來，已連續22日錄得零本地確診個案，然而仍不應鬆懈。昨日有網民在巴士269C上，拍到一名疑似戴上電子手帶的少年坐在車廂，懷疑對方違反14天家居檢疫措施。目擊網民表示，已通知車長，並致電警察及衛生署提供相關資訊，希望當局能跟進事件。

有網民昨日在Facebook群組發帖，指自己乘搭往觀塘方向的巴士269C時，見到一名戴著防疫手環的年輕男子。目擊網民於是向車長反映事件，但就稱車長未有停車，於是他再致電衛生署及警察，提供少年手帶編號等資訊，希望有關當局能跟進事件。

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目擊者又指，自己曾一度上前向少年了解事件，獲少年回應一句：「關你咩事。」事件引起網上議論紛紛，有網民就留言稱，事發時自己也在這輛巴士上，並指在九龍灣見到這名少年下車，同時拿著一個行李箱，估計少年似剛抵港打算回家。目擊網民隨後回應稱：

當然希望係誤會，佢無違規既無野（嘢）驚

由於不肯定真相是如何，而親自問過對方也沒有解釋，因此目擊者表示，惟有將相關資料交給有關人士跟進。

特首：違反隔離令最多可監禁半年

政府早前已呼籲市民可透過政府提供的不同平台，舉報違反強制檢疫令人士，包括各區的警署報案室電話、1823熱線以及網上電子報案中心，對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，強調熱線其實是供受檢疫人士求助之用，不應用作舉報違反檢疫令。

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特首林鄭月娥亦多次提醒，若任何人違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等，必須送入隔離營接受隔離，而違例者亦可能負上刑事責任，最多可監禁半年。

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責任編輯：王俊賢