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【疫情最痛】奢華品牌關店大慘情　疫情下LV老闆虧損300億美元

休閒 11:46 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

LVMH集團的總裁貝爾納阿爾諾在疫情下，虧損達300億美元，作為龍頭品牌，LV也在疫情中關門。（相片︰istock)

新冠肺炎席捲全球，市民在家自我隔離，奢華品牌的生意也大縮水。據英國郵報報導，LVMH 集團總裁貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault），在新型冠狀病毒肺炎疫情期間，是全球虧損最多的人，估計損失300億美元，約為2,334億港元。

LVMH 集團總裁貝爾納阿爾諾是全球首富第3名，在疫情下他也捐失慘重。（相片來源︰法新社）

在新冠肺炎前，LVMH 集團總裁貝爾納阿爾諾是全歐洲首富，在福布斯富豪排行榜位列全球首富第3名，其財產達1,096億美。

但在疫情之後，他成為全球虧損最多的人。彭博新聞網根據彭博億萬富豪指數顯示報導指出，今年 LVMH 股價下跌 19%，加上 LVMH 集團旗下多數奢侈品品牌閉店將近超過1個月，統計下來淨資產暴跌300億美元，成為全球因為疫情虧損最慘重的人。

令讓貝爾納阿爾諾損失如此慘重，主因是來自奢侈品的銷售量如崩盤式下跌。LVMH 集團旗下有70個奢華品牌，當中包括龍頭路易威登（Louis Vuitton），其利潤率高達45%，另外還有Dior、FENDI、LOEWE、CELINE 等，因閉店一個月已經損失10億美元。彭博社補充說，在去年11月與Tiffany & Co達成交易後，阿爾諾還支付160億美元，這被認為是有史以來最大的奢侈品收購。

去年11月LVMH與Tiffany & Co達成交易，阿爾諾支付了160億美元，但紐約這間Tiffany 也在疫情中關門。（相片來源︰法新社）

預計LVMH 集團將報告其有史以來最大的跌幅，分析師預計該公司上半年的利潤將下降一半。而LVMH計劃將支出削減多達35％，這將推遲部分商店的開業和裝修。 據報導，鑑於疫情大流行，阿爾諾和其他4名高管也放棄了4至5月的薪酬。

撰文︰司徒家傑

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