劉鳴煒稱海洋公園是港人集體回憶　會重新檢視公園定位　

▲ 海洋公園董事局副主席劉鳴煒表示，海洋公園是港人43年來集體回憶。（資料圖片）

政府昨日宣布向海洋公園撥款54億元。海洋公園董事局副主席劉鳴煒表示，撥款將用於海洋公園未來12個月營運開支及償還商業債務，未來半年將會與政府跨部門重新檢視未來定位，將有很大轉變。

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劉鳴煒今早（12日）出席電台節目時表示，由1月以來，公園減少了100萬名遊人，收入減少3至4億。他稱，公園是香港人43年來集體回憶，園內聘用超過2000名全職員工，有7000多隻動物，如果倒閉後果將非常嚴重，相信無人想見到海洋公園倒閉。

他續指，未來入境香港的旅客屬哪類型等情況都未可知，需時研究及檢討，之前曾經提出的100億資金申請方案中，有很多假設都難以發生。

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至於行政總裁李繩宗將於今年7月退休，他表示公園正進行全球招聘，相信董事局通過人選後會公布。

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責任編輯：郭詩詩