【停課不停學】小五中文名校精選試題答案　分辨直述句與轉述句

▲ 小五中文名校精選試題答案。

政府宣布幼稚園高班至中五由5月27日起分階段復課，家長可陪伴小朋友，在復課前為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學，復課後可盡快追回進度。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合幼稚園至小學學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小五中文練習參考答案：

一. 閱讀理解

1. 投放

2. 調查

3. A. 一學趣學生

4. 我認為運動是重要的，因為適當的運動可以有助舒緩壓力及提高身體的免疫力。 （其他任何合理答案）

5. 我認為作者在文章的末段想表達做運動的重要性，而且可以請教專業人士作出指導。

二. 改寫病句

1. 小明喜歡游泳和踢足球。

2. 通過吸取知識，能夠幫助我們解決問題。

3. 時間十分寶貴，大家應該愛惜光陰。

4. 法律是一種由規則組成的體系，經由社會組織來施與強制力量，規範個人行為。

5. 妹妹看到桌子擺放的佳餚，不禁垂涎三尺。

三. 轉述句

1. 老師擔心地問浩然為什麼他的成績一落千丈。

2. 爸爸興奮地對我說他在業餘發明家比賽中獲得了獎項。

3. 小天問爸爸可不可教他做數學習作。

四. 直述句

1. 媽媽說：「我最喜歡在閒時做刺繡。」

2. 老師問：「同學們，要將昨天的題目解釋一遍嗎?」

3. 哥哥問：「誰把我最心愛的模型摔破?」

答案由「一學趣教育中心」提供。

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