【人夫出軌】妻翻出丈夫性愛日記　 揭與小三開房500次記錄性愛姿勢經期時間

▲ 台灣一名人妻意外發現丈夫私藏的「性愛日記」，記錄他與小三開房多達500次，內容非常露骨。

不少婚姻因為另一半出軌而離婚收場，台灣一名人妻意外發現丈夫私藏的「性愛日記」，當中記錄了他與小三開房多達500次，內容非常露骨，包括性愛姿勢、小三經期時間，令人妻崩潰提出離婚。

綜合台灣傳媒報道，小乃（化名）與丈夫阿宏（化名）結婚30多年，並育有兩名子女。小乃指出，丈夫婚後經常花天酒地，花盡她的積蓄在其他女人身上。

辯稱看色情小說後編寫

小乃一次無意間翻出阿宏的3本性愛日記，寫下2011年至2018年期間的出軌事件，與小三小凡（化名）在7年間開房逾500次，包括赴汽車旅館開房超過200次，而且丈夫在筆記簿上，仔細記錄每次與小三的性愛過程，例如開房日期、性愛次數及姿勢。

可是阿宏卻辯稱，妻子疑心重，他與小凡純粹是普通朋友，二人沒有發生任何關係。他稱性愛日記的內容只是他看色情影片及小說後編寫出來的，更強調與小乃感情很好，自己亦沒有出軌。

他反指小乃迫他簽借據來控制他的經濟，為了保住家庭，他只好與妻子離婚。

【繼母變情人】繼母搣甩128磅肥肉變靚媽 與20歲繼子出軌譜不倫戀狠撇丈夫

記錄小三生日及經期時間

事件鬧上法庭，法官按小乃提供的3本性愛日記，發現阿宏詳盡記錄了他與小三的開房及性愛過程，包括時間、地點、次數、方式及感受，內容露骨。

法官認為單憑性愛日記，雖未能證明二人確實發生了性行為，但當中提到小三的生日及經期時間，證明他們關係非常親密。

而小乃亦保存了阿宏因出軌的道歉錄音，法官認為如阿宏沒有通姦，根本不必向家人認錯，因此判准兩人離婚，阿宏需向妻子賠償20萬元台幣（約5.2萬港元），案件可上訴。

更多夫妻關係的報道，即睇︰

【戀上女傭】5孩富商背空姐太太偷食女傭 拍「共浴照」誤傳妻子揭發婚外情

【綠帽丈夫】新婚半年太太誕足月女兒 綠帽丈夫提離婚索償30萬元

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳