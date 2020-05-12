  • 29°C
香港時間 : 2020512日 (二) 12:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【照顧者辛酸】不忍腦麻痺女兒病痛纏身半夜哀嚎　7旬爸棉被焗死女後吞藥自殺

親子 12:11 2020/05/12

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

台灣一名爸爸因長年照顧腦麻痺女兒，不忍女兒受苦，拿起棉被焗死女兒再吞藥自殺。

長年照顧家中患病或年邁的家人，無法喘息、身心俱疲，壓力並非一般人可以想像。台灣一對7旬陳姓夫婦照顧腦麻痺女兒超過50年，但在今年3月，女兒因牙痛徹夜難眠，半夜更痛苦哀嚎，即使服用止痛藥卻毫無效用。陳父不忍看見女兒痛苦，長久積累的痛苦和衝動一時湧上心頭，他拿起棉被焗死女兒，其後吞下大量安眠藥自殺，翌日陳母發現二人暈倒在床，立刻報警。

綜合台灣媒體報道，台灣一對7旬夫婦育有一名先天性腦麻痺的女兒，長年無微不至照顧患病女兒。原本是陳母與女兒同房，以方便照顧長期臥床的50多歲女兒，但因陳母近年年老體力不繼，脊髓更受傷需要接受手術治療，無法隨時照顧女兒，改由陳父與女兒同房，一個人擔起照料女兒和妻子的重擔。

不忍女兒受牙痛折磨

在2020年3月的某個晚上，女兒因牙痛整晚痛得哀嚎，服用止痛藥後仍未有好轉，徹夜痛苦呻吟，令本來患有憂鬱症的陳父一時控制不住情緒，不想女兒病痛纏身，於是拿起棉被焗死女兒。他其後自己吞下大量安眠藥，企圖同歸於盡。陳母翌日發現事件後，報警求救。

後悔親手殺死女兒

患腦麻痺的女兒經搶救後無效身亡，而陳父搶救成功無生命危險，事後因親手殺死女兒而感到自責。他出庭作供時承認後悔殺害女兒，後來因情緒不穩，需到精神科病房留醫。而陳母因失去女兒，又不捨老伴因長期照顧而犯錯事，向檢察官求情，希望可獲輕判。案件在本月8日於台北地檢署完結審訊，仍以殺人罪嫌將陳父起訴。

其他相關新聞，即睇：

【不離不棄】辭工貼身照顧腦退化媽媽　孝女無悔：只盼一起生活到最後

【破繭而出】女兒患雷特氏症需24小時照顧　媽媽患第三期乳癌：最怕自己先走

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳

家庭關係 爸媽心聲 壓力 健康問題 治療 牙痛 自殺 安眠藥 台灣 台北

最高瀏覽

天文台預測強烈熱帶風暴逼近　周六逼近本港800公里範圍
13:53 2020/05/11
天文台預測強烈熱帶風暴逼近　周六逼近本港800公里範圍
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
10:00 2020/05/11
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
【屯門公園再淪陷】屯門大媽轉型不再賣唱　賣水收200元任由伯伯摸臀部
17:54 2020/05/11
【屯門公園再淪陷】屯門大媽轉型不再賣唱　賣水收200元任由伯伯摸臀部