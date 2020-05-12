【照顧者辛酸】不忍腦麻痺女兒病痛纏身半夜哀嚎　7旬爸棉被焗死女後吞藥自殺

▲ 台灣一名爸爸因長年照顧腦麻痺女兒，不忍女兒受苦，拿起棉被焗死女兒再吞藥自殺。

長年照顧家中患病或年邁的家人，無法喘息、身心俱疲，壓力並非一般人可以想像。台灣一對7旬陳姓夫婦照顧腦麻痺女兒超過50年，但在今年3月，女兒因牙痛徹夜難眠，半夜更痛苦哀嚎，即使服用止痛藥卻毫無效用。陳父不忍看見女兒痛苦，長久積累的痛苦和衝動一時湧上心頭，他拿起棉被焗死女兒，其後吞下大量安眠藥自殺，翌日陳母發現二人暈倒在床，立刻報警。

綜合台灣媒體報道，台灣一對7旬夫婦育有一名先天性腦麻痺的女兒，長年無微不至照顧患病女兒。原本是陳母與女兒同房，以方便照顧長期臥床的50多歲女兒，但因陳母近年年老體力不繼，脊髓更受傷需要接受手術治療，無法隨時照顧女兒，改由陳父與女兒同房，一個人擔起照料女兒和妻子的重擔。

不忍女兒受牙痛折磨

在2020年3月的某個晚上，女兒因牙痛整晚痛得哀嚎，服用止痛藥後仍未有好轉，徹夜痛苦呻吟，令本來患有憂鬱症的陳父一時控制不住情緒，不想女兒病痛纏身，於是拿起棉被焗死女兒。他其後自己吞下大量安眠藥，企圖同歸於盡。陳母翌日發現事件後，報警求救。

後悔親手殺死女兒

患腦麻痺的女兒經搶救後無效身亡，而陳父搶救成功無生命危險，事後因親手殺死女兒而感到自責。他出庭作供時承認後悔殺害女兒，後來因情緒不穩，需到精神科病房留醫。而陳母因失去女兒，又不捨老伴因長期照顧而犯錯事，向檢察官求情，希望可獲輕判。案件在本月8日於台北地檢署完結審訊，仍以殺人罪嫌將陳父起訴。

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責任編輯︰王明芳