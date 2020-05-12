何栢良稱南韓疫情反彈值得借鏡　憂放寬防疫措施增播毒風險

▲ 何栢良指南韓疫情反彈情況值得本港借鏡。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有緩和，惟南韓最近再現酒吧感染群組。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，南韓的情況值得香港借鏡，認為社區若繼續有感染，解除社交距離措施會增加疫情傳播風險。

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何栢良指出，內地廣東省和澳門現時採用健康碼制度，將市民的電子病歷記錄及健康碼互相連接，可透過掃瞄健康碼而即時核實市民的健康記錄，毋須自行填寫健康申報表。他又指，若在疫情放緩後，香港開始放寬內地人士入境時，可參考健康碼互認制度，但他相信本港在短時間內未必可實施相關制度。

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他又提到，南韓最近再現酒吧感染群組，原因是因為南韓在4月20日解除關閉娛樂場所的措施，及後5月6日亦解除社交距離的措施，導致市民在長假期時到夜店狂歡，因而再次爆發酒吧感染群組。他認為南韓的情況值得香港借鏡，社區若繼續有感染，解除社交距離措施會增加疫情傳播風險。

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責任編輯：郭詩詩