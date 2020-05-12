【降魔的2.0】麥皓兒曾唱「洗腦兒歌」《請你食麺》　演吸毒媽媽演技大爆發

▲ 麥皓兒演吸毒虐兒媽媽連環爆喊。

TVB劇《降魔的2.0》昨晚（5月11日）劇情昨晚，《降魔的2.0》繼續講芷若（黃智雯飾）為巧兒（黃雪兒飾）的死重組真相，並成功找出畫作令其父母醒覺，三人一家團聚。巧兒亦解開未了心結，投胎轉世做人。不過，在上輯已死的魔張展明（黃子恆飾）卻復活，並替天行道，懲罰巧兒爸媽。

童星黃雪兒在《降魔的2.0》演巧兒化身亡靈返人間與父母道別一幕，賺人熱淚外，飾演巧兒媽咪的演員麥皓兒，由在警署認罪到回家因難捨女兒，而連番哭成淚人，亦吸引觀眾留意。

麥皓兒在劇中由自覺害死女兒的內疚，到未能釋懷不捨女兒的離去，接連爆喊，演出未有盡好母親責任的悔疚及心酸，非常感人。她亦在個人facebook上載自己在《降魔的2.0》演出的影片截圖，寫道：「要好好珍惜眼前人......失去咗先懂得珍惜實在太遲了！巧兒，容許媽媽對妳説一聲：『我愛妳！』」

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▲ 麥皓兒在警署內爆喊認錯。（《降魔的2.0》截圖）

▲ 麥皓兒在家中想起女兒感難過。（《降魔的2.0》截圖）

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曾唱大熱洗腦兒歌

其實麥皓兒早於2007年參選港姐入行，當年更打入8強。之後她被選中為遊戲節目《味分高下》當味之天使的「忌廉」，並參演多套劇集，亦任《東張西望》主持。

她亦有演劇集，較為觀眾熟悉演出有《女王辦公室》的Happy妹，及《一屋老友記》的女鬼芳芳。

麥皓兒除拍劇外亦任歌手，主打唱兒歌，曾推出「洗腦兒歌」《請你食麺》及《食甜品》。她亦有擔任唱歌導師，教授小朋友唱歌技巧。

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▲ 麥皓兒入行13年，終獲演技發揮的機會。（Instagram圖片）

英國名大學一級榮譽畢業

麥皓兒入行前也可說是品學兼優的學生，曾榮獲普通話獨誦全港總冠軍、傑出中學生，及第五屆香港傑出少年等的殊榮。

中學畢業後，她更升讀英國名校伯明罕大學的商業管理學士課程，並以一級榮譽畢業。

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▲ 麥皓兒與同為TVB演員的丘梓謙拍拖6年，感情穩定。（Instagram圖片）

與男友拍拖6年

在感情生活方面，麥皓兒現與比自己小6歲，同為TVB演員的丘梓謙拍拖6年，感情穩定，不時在社交平台上放閃。

她曾透露與男友相處非常好，一直互相體諒及扶持，不過二人就有共識先專注為事業打拼，暫不會結婚及組織家庭。

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