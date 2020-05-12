【阿嬌離婚】婚變後賴弘國首次現身　被指夜蒲出軌霸氣4字回應

▲ 賴弘國爆出婚變後，首次現身見傳媒。

鍾欣潼（阿嬌）上周跟台灣丈夫賴弘國突然公佈離婚消息，結束短短一年多的婚姻。消息爆出後賴弘國在社交網站發長文抒發感受，因此被指遭阿嬌公司勒令收口。今日賴弘國在台灣首度現身，並跟傳媒見面，雖然事前賴弘國稱不再談離婚，但他依然被傳媒不停追問。

即將踏入31歲的賴弘國此前已經歷過一段維期只得半年的短暫婚姻，是次再度失婚，有消息指賴弘國情緒大受影響，短時間內暴跌22磅，每晚要靠安眠藥入睡，又揚言不會再結婚了。

▲ 賴弘國現身台灣診所，場面惹混亂。（影片截圖）

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早前一直在澎度假的賴弘國，日前預告會現身台灣的個人醫務所，他事前已表示只會談及醫務所處理病人私隱的事情，並不會回應婚變，但多間傳媒已一早守候，約早上11時多，一身黑色西裝的賴弘國終於出現，埸面非常混亂。

略見疲倦的的賴弘國戴著口罩被傳媒追訪，他先感謝在場傳媒守候，並提出幾項要點：「在我休假期間，很多記者朋友們辛苦的在這裏守候，為了保障我們的客戶，我要出來跟大家說清楚，希望大家不要再辛苦，在這裏等我，這是第一點。」

他表示：「第二點，關於我跟阿嬌分居的事情，我已經說過我不多作回應，希望大家留一點空間，這是非常遺憾，我個人也非常難過，希望大家給我一點空間。我也尊重女方，以後對於這事情我不再回應，與阿嬌分居的事不再回應，對於離婚一事非常遺憾及難過。」

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另外，之前傳他在結婚期間出軌，被網民爆料指搭上球星張宗憲前女友「台版馬思純」Angelina等等，賴弘國稱：「沒有新歡」。

他稱：「第三點針對網上一些不實謠言，指我出軌、約炮，這些事情構成誹謗，我已經跟我律師作出提告，一定會告到底告到死。」

他並指自己「沒有談戀愛心情，全心全意投入工作；已經被酸了兩、三年，對一切傳言已免疫。」

之後被記者問到是否已分居還是已離婚，以及是否為羅志祥周揚青事件轉移焦點，賴弘國封口不作回應，並離開現場。

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