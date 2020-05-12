【無品廚師】食客嫌餸菜味道濃要求重做　廚師疑不滿吐口水「加料」極嘔心

▲ 一名食客嫌餸菜味道太濃要求重做，廚師疑不滿吐口水「加料」。

新冠肺炎疫情下，市民防疫意識更加加強，惟陝西西安市一名男子與家人近日到餐廳用膳，因發現一款餸菜味道較濃，重新點菜，要求店方為他們重做菜式，但食客發現餸菜裡面有煙頭，食客投訴後翻查閉路電視，驚見廚師烹煮餸菜時，彎腰向餸菜吐口水。事件被揭發後，涉事商場發聲明道歉，並稱已對涉事商戶及廚師嚴肅處理，餐廳已責令「停菜整頓」。

據澎湃新聞網報道，事發於5月10日，鄭先生帶同家人4位成人、2位小孩，往西安市城南城市立方5樓的蘇福記川菜館用膳。他們發現，其中一款點給小孩吃的燴菜味道比較濃，於是再次點菜，侍應表示廚師會重做菜式。

當他們進食重新做的燴菜時，卻發現裡面有煙頭。侍廳當時解釋，可能是不小心掉進去，可以退回。惟鄭先生懷疑廚師是故意的，侍應表示若不相信，可翻查閉路電視。

豈料翻查閉路電視後，不僅發現餐廳的廚師工作時不僅沒戴口罩，其中一名廚師更彎腰向餸菜吐口水。不過店方當時解釋指，涉事的22歲廚師最近咽喉不適，聞到油煙味不舒服，就吐了口水，是「吐在了地上」。鄭先生不認同，認為閉路電視能說明一切，並斥「太沒職業道德了」。

由於該餐廳位處商場，事件被揭發後，涉事商場「城市立方文化體育綜合體」即晚發聲明表示，高度重視該餐廳的衛生安全，稱「在第一時間對該商戶進行了嚴肅處理，責令其停業整頓，並對當事廚師進行嚴肅處理」，並向公眾致歉。目前涉事的蘇福記分店已被吊銷牌照，並罰款人民幣10萬元（約10.9萬港元）。

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責任編輯：王俊賢